Куриозна катастрофа: Варненска кола се озова на трамвайните релси в "Красно село"

Шофьор е катастрофирал, а лекия му автомобил се е озовал на трамвайните линии в столичния район "Красно село", съобщава потребител в социалните мрежи в групата "Катастрофи в София".

Според публикацията му се вижда, че колата е заседнала на релсите, макар да има заграждения и от двете страни на линията. Видно от снимката и коментарите, колата е VW с варненска регистрация. Няма яснота и детайли от МВР за инцидента от петък срещу събота през нощта.

