Куриозна катастрофа: Варненска кола се озова на трамвайните релси в "Красно село"

06 декември 2025, 10:58 часа 371 прочитания 0 коментара
Куриозна катастрофа: Варненска кола се озова на трамвайните релси в "Красно село"

Шофьор е катастрофирал, а лекия му автомобил се е озовал на трамвайните линии в столичния район "Красно село", съобщава потребител в социалните мрежи в групата "Катастрофи в София".

Според публикацията му се вижда, че колата е заседнала на релсите, макар да има заграждения и от двете страни на линията. Видно от снимката и коментарите, колата е VW с варненска регистрация. Няма яснота и детайли от МВР за инцидента от петък срещу събота през нощта. Още: Поредна трагедия на пътя: Трима души загинаха при челен удар между камион и кола край Търговище

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
