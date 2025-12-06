Защитник на Славия се подигра на Левски: Абонаментът е подновен!

Защитник на Славия се подигра на Левски часове, след като „белите“ спечелиха най-старото столично дерби. Както е известно, тимът на Ратко Достанич се наложи над „сините“ с 2:0 благодарение на попаденията на Исак Соле и Никола Серафимов, който си отбеляза автогол. Треньорът на Левски Хулио Веласкес пък отнесе множество критики за избора му на стартов състав за срещата, след като направи цели 8 промени в титулярната си единайсеторка.

Мартин Георгиев е много доволен от победата

След успеха на Славия един от бранителите на „белите“ реши да се подиграе на Левски. Става въпрос за 20-годишния централен защитник на тима от „Овча купел“ - Мартин Георгиев. Той използва една от социалните мрежи, за да изрази задоволството си от победата на неговия тим. Миналият през школата на Барселона младок написа, че на терена и трибуните на стадион „Александър Шаламанов“ е имало бяла магия. Георгиев допълни, че „абонаментът е подновен“ - визирайки скорошните успехи на Славия в мачовете срещу Левски.

„Бяла магия на терена и по трибуните“

„Победа, носеща 3 точки, но и същевременно много голямо удовлетворение и позитивни емоции. Бяла магия на терена и по трибуните! Абонаментът е подновен!“, написа Мартин Георгиев в една от социалните мрежи.

До момента през сезона защитникът е изиграл общо 18 мача за Славия във всички турнири, в които се е отчел с едно попадение.

