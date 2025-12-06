Войната в Украйна:

Защитник на Славия се подигра на Левски: Абонаментът е подновен!

06 декември 2025, 12:52 часа 337 прочитания 0 коментара
Защитник на Славия се подигра на Левски: Абонаментът е подновен!

Защитник на Славия се подигра на Левски часове, след като „белите“ спечелиха най-старото столично дерби. Както е известно, тимът на Ратко Достанич се наложи над „сините“ с 2:0 благодарение на попаденията на Исак Соле и Никола Серафимов, който си отбеляза автогол. Треньорът на Левски Хулио Веласкес пък отнесе множество критики за избора му на стартов състав за срещата, след като направи цели 8 промени в титулярната си единайсеторка.

Мартин Георгиев е много доволен от победата

След успеха на Славия един от бранителите на „белите“ реши да се подиграе на Левски. Става въпрос за 20-годишния централен защитник на тима от „Овча купел“ - Мартин Георгиев. Той използва една от социалните мрежи, за да изрази задоволството си от победата на неговия тим. Миналият през школата на Барселона младок написа, че на терена и трибуните на стадион „Александър Шаламанов“ е имало бяла магия. Георгиев допълни, че „абонаментът е подновен“ - визирайки скорошните успехи на Славия в мачовете срещу Левски.

Мартин Георгиев Барселона

„Бяла магия на терена и по трибуните“

„Победа, носеща 3 точки, но и същевременно много голямо удовлетворение и позитивни емоции. Бяла магия на терена и по трибуните! Абонаментът е подновен!“, написа Мартин Георгиев в една от социалните мрежи.

До момента през сезона защитникът е изиграл общо 18 мача за Славия във всички турнири, в които се е отчел с едно попадение.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Издънката на Левски зарадва Цветомир Найденов: Ну заяц, ну погоди!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Славия Левски Първа лига Мартин Георгиев
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес