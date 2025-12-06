„Армейците“ отново поглеждат към Норвегия: ЦСКА прати оферта за 20-годишен национал

Ръководството на ЦСКА отново поглежда към Норвегия в търсене на качествени попълнения, които да подсилят тима по време на предстоящия зимен трансферен прозорец. Според информация на изданието „TEAMtalk“ родният гранд е набелязал един от най-талантливите футболисти в елита на скандинавската страна. Става въпрос за 20-годишния дефанзивнен халф на Тромсьо – Йенс Йерто-Дал, който пари фурор в местното първенство.

ЦСКА има сериозна конкуренция за подписа му

От ЦСКА дори са се свързали с ръководството на Тромсьо, за да изпратят официална оферта за правата на младия полузащитник. „Армейците“ обаче имат сериозна конкуренция за подписа на халфа. 20-годишният Йерто-Дал е в полезрението на редица клубове от Англия и Шотландия, между които Лийдс, Борнемут, Брайтън, Съндърланд, Уулвърхемптън и Глазгоу Рейнджърс. За момента обаче нито един от тези отбори не е изпратил запитване за правата на талантливия футболист.

Exclusive: Rangers and Sunderland Eyeing Moves for 6 ft 4 Norwegian Star



Rangers and Sunderland are among the clubs showing interest in Tromsø midfielder Jens Hjertø-Dahl, GiveMeSport understands.



The 20-year-old has emerged as a player of note during the 2025 Eliteserien… pic.twitter.com/Z75DKFJUXL — Sunderland AFC News And Banter Page (@sunderlandafc11) December 5, 2025

Йенс Йерто-Дал прави фурор в елита на Норвегия

Йенс Йерто-Дал е продукт на школата на Тромсьо като преминава през всички формации преди да дебютира за първия отбор. До момента полузащитникът е изиграл общо 87 мача за тима във всички турнири. В тях той се е отличил с 12 попадения и 8 асистенции. Халфът също така е част от младежкия национален отбор на Норвегия до 21 години. Йерто-Дал има договор със скандинавския клуб до лятото на 2027-ма. Според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 5 милиона евро.

