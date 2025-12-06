Войната в Украйна:

„Армейците“ отново поглеждат към Норвегия: ЦСКА прати оферта за 20-годишен национал

Ръководството на ЦСКА отново поглежда към Норвегия в търсене на качествени попълнения, които да подсилят тима по време на предстоящия зимен трансферен прозорец. Според информация на изданието „TEAMtalk“ родният гранд е набелязал един от най-талантливите футболисти в елита на скандинавската страна. Става въпрос за 20-годишния дефанзивнен халф на ТромсьоЙенс Йерто-Дал, който пари фурор в местното първенство.

ЦСКА има сериозна конкуренция за подписа му 

От ЦСКА дори са се свързали с ръководството на Тромсьо, за да изпратят официална оферта за правата на младия полузащитник. „Армейците“ обаче имат сериозна конкуренция за подписа на халфа. 20-годишният Йерто-Дал е в полезрението на редица клубове от Англия и Шотландия, между които Лийдс, Борнемут, Брайтън, Съндърланд, Уулвърхемптън и Глазгоу Рейнджърс. За момента обаче нито един от тези отбори не е изпратил запитване за правата на талантливия футболист.

Йенс Йерто-Дал прави фурор в елита на Норвегия 

Йенс Йерто-Дал е продукт на школата на Тромсьо като преминава през всички формации преди да дебютира за първия отбор. До момента полузащитникът е изиграл общо 87 мача за тима във всички турнири. В тях той се е отличил с 12 попадения и 8 асистенции. Халфът също така е част от младежкия национален отбор на Норвегия до 21 години. Йерто-Дал има договор със скандинавския клуб до лятото на 2027-ма. Според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 5 милиона евро.

