Аспект на деня и фаза на Луната на 25 октомври 2025 г. Победете хаоса!

На 25 октомври 2025 г. Луната е нарастваща, 5-и лунен ден от 11:53 ч. Днес мислите ще придобият форма, а думите ще носят тежест, затова стъпете здраво на краката си и разберете точно какво искате от живота. Ще се събудите, знаейки, че сте готови да отделите същественото от маловажното и да се движите по перфектно калибриран път. Сега не е моментът да се отдавате на празни мечти и да строите въздушни замъци - време е за решителен скок напред.

Новолуние 2025 година

Победа над хаоса

Благодарение на тригона на Меркурий със Сатурн, хаосът най-накрая ще бъде победен и ще имате възможност да създадете ясен план за близкото и далечното бъдеще. Ако преди всичко ви се е струвало мъгливо, сега картината ще стане кристално ясна. Звездите препоръчват да организирате не само ума си, но и важните си документи. Максималното самообладание, дадено ви от този аспект, ще ви помогне незабавно да разпознаете всички недостатъци и своевременно да ги коригирате, като се уверите, че те няма да повлияят на бъдещето ви.

Сънища и подстригване

Този ден е много подходящ за подстригване - това ще допринесе за забогатяването ви. От сънищата ще се сбъднат само тези, които са радостни.

Новолуние на 21 октомври 2025 г. Съвети за всички зодии

Снимки: iStock