Аспект на деня и фаза на Луната на 25 октомври 2025 г. Победете хаоса!

24 октомври 2025, 20:24 часа 0 коментара
На 25 октомври 2025 г. Луната е нарастваща, 5-и лунен ден от 11:53 ч. Днес мислите ще придобият форма, а думите ще носят тежест, затова стъпете здраво на краката си и разберете точно какво искате от живота. Ще се събудите, знаейки, че сте готови да отделите същественото от маловажното и да се движите по перфектно калибриран път. Сега не е моментът да се отдавате на празни мечти и да строите въздушни замъци - време е за решителен скок напред.

Победа над хаоса

Благодарение на тригона на Меркурий със Сатурн, хаосът най-накрая ще бъде победен и ще имате възможност да създадете ясен план за близкото и далечното бъдеще. Ако преди всичко ви се е струвало мъгливо, сега картината ще стане кристално ясна. Звездите препоръчват да организирате не само ума си, но и важните си документи. Максималното самообладание, дадено ви от този аспект, ще ви помогне незабавно да разпознаете всички недостатъци и своевременно да ги коригирате, като се уверите, че те няма да повлияят на бъдещето ви.

Този ден е много подходящ за подстригване - това ще допринесе за забогатяването ви. От сънищата ще се сбъднат само тези, които са радостни.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
зодии луна фаза на луната хороскоп аспект на деня
