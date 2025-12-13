"Без 121+ депутати няма как да си изчистим къщата от мафиотски ченгета": Петков в призив към протестиращите

Станахме световен пример как изглежда демокрацията. Получих обаждания от целия свят с поздравления към свободните хора от протеста - всички вас. Страховете за бъдещето не трябва да помрачат удоволствието от факта, че свободните българи се оказаха много, силни и заедно. И вместо да се страхуваме какво ще стане като следваща стъпка, нека си използваме уроците, които научихме досега. Това написа в профила си във Facebook бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков.

Как ще се промени ситуацията?

"Знаем, че перманентната власт не се крие в правителството и нищо още не сме направили там: прокуратура, служби, регулатори, администрация, медии (някои от тях). Без да си довършим работата там - само ще сме ранили модела Пеевски, но няма реално да сме го премахнали", заявява той.

По думите му единственият начин да се промени горното е да имат 121+ депутати в следващия парламент, които искат реална промяна. "Досега не сме го имали това в последните правителства", пише той.

И припомня, че когато е бил премиер, "ИТН беше скритата ръка на модела Пеевски, който си измисли фалшивия аргумент за Македония и ни срина правителството само на 7 месеца". "В правителството на Денков също нямахме шанс за реална промяна, но пък все пак успяхме с Шенген и Еврозоната. Реално вече постигнахме членствата, които са ни позиционирали в сърцето на Европа: ЕС, НАТО, Шенген, Еврозона. Сега единственият прогрес оттук нататък е да си почистим собствената къща от местните мафиотски ченгета, а за това ни трябват 121+. Ще има и много лесни лакмусови тестове например - ако не можем да махнем шефа на ДАНС, който е на Пеевски, няма смисъл да влизаме в каквото и да е правителство. 121+!", категоричен е Петков.

Той заявава и че вече са научили уроците - "докато нямаме мнозинство, не можем да променим България през смяна на закони". "Да, щеше да ни е чудесно да имаме отново машинно гласуване само, но истината е, че въпреки че е много логично, това мнозинство никога няма да го приеме, защото ще намалят злоупотребите - а на тях им трябват. Също не можем да разчитаме на МВР да ни пази от купения вот, докато това ръководство е като прислужница на модела Пеевски. Не можем да разчитаме на прокуратурата да осъди дилърите на гласове, след като самият Сарафов престъпва закона, като остава незаконен главен прокурор. И тук идва задачата - как да имаме свободни избори и резултат от 121+, ако нямаме правилното законодателство, нямаме работещо МВР под сегашното ръководство и нямаме прокуратура да разследва изборните престъпления", аргументира се той.

И добавя, че отговорът се крие в самия протест. "Представете си - от 200,000 протестиращи, ако дори само 20,000 станат гаранти за честни избори. Станат наблюдатели по секциите, но не като тези, които сега имаме, а истински мотивирани наблюдатели, готови да се борят срещу всяка злоупотреба. Готови да заснемат с телефоните си всеки дилър на гласове. Готови да направят граждански арест на всеки престъпник с пачки за купуване на гласове. Това вече видяхме, че работи в Пазарджик, сега трябва всички да запретнем ръкави и да го направим в цялата страна. ППДБ скоро ще пусне организация за обучение и координация. Следете и се присъединете, защото 20,000 свободни наблюдатели могат да са по-мощни от цялото МВР на терен. Зная, че можем!", пише Петков.

Бившият съпредседател на ПП се обръща към хората: "И така приятели, план има, и този план не зависи от спасител, от нереални очаквания за законодателство или работещи МВР и прокуратура. Този план зависи от всички нас да запретнем ръкави и си довършим работата. Направихме го за протеста, можем да го направим за изборите, и ще го направим в следващия парламент, където мафията - независимо от партийните заглавия - трябва да има по-малко от 120 депутати. И ако случайно почнат да купуват депутати, този протест от 200,000 човека не трябва да стане еднократна вълна, а регулярен начин за граждански контрол. Така всеки продал се депутат ще знае, че тази вълна ще го залее.

Протестът ни показа пътя, сега трябва да го извървим заедно! Благодаря ви, свободни българи!", завършва поста си Петков.

