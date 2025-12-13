Грипът вече върлува масово: Проф. Кантарджиев с предупреждение

Грипът вече се разпространява епидемично в страната, като от около седмица се отчита сериозно увеличение на случаите. Това заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев в ефира на Нова телевизия. По думите му в момента циркулира подвариант на грип А, който е по-заразен и се изкарва по-тежко в сравнение с предишни сезони. Той обясни, че вирусът е претърпял над седем мутации, които са го направили по-прилепчив, което означава, че заразяването става по-лесно.

Професорът посъветва още при първи симптоми болният незабавно да се свърже с личния си лекар и да започне лечение, без да изчаква развитието на болестта.

Симптомите на грипа

Проф. Кантарджиев припомни характерните симптоми на грипа – висока температура, суха и дразнеща кашлица, главоболие, болки в очите, силни мускулни и ставни болки и отпадналост. По думите му грипът не трябва да се "изчаква", както други вирусни инфекции, тъй като бързо може да доведе до усложнения.

Най-рисковата група в момента са децата между 5 и 14 години. Той беше категоричен, че болните деца трябва да останат вкъщи, а не да посещават училища и детски градини. "Ако се приема антивирусно лечение, заразността рязко намалява още на втория ден. Без лечение болният може да бъде заразен в продължение на 5 до 7 дни", посочи той.

Епидемиологът препоръча стриктно спазване на основните противоепидемични мерки – често миене на ръце, проветряване на помещенията, дезинфекция на повърхности и носене на маска при контакт с хора с грипоподобни симптоми, особено в градския транспорт.

Като част от профилактиката проф. Кантарджиев обърна внимание и на традиционните ферментирали храни – кисело зеле, туршии, бяло саламурено сирене и качествени български колбаси, които подпомагат чревната микрофлора. При съвременното хранене с продукти, съдържащи консерванти, понякога е необходимо и приемането на пробиотици.