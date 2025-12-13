Увеличава се броят на енергийно бедните в Европа

19% от жителите на Гърция и България не могат да отопляват домовете си. Гърците и българите се оказаха сред най-засегнатите граждани на Европейския съюз, които не могат да поддържат адекватна температура в домовете си. За нарастването на броя на енергийно бедните европейци през последните години вина има войната на Русия в Украйна, която предизвика сериозни сътресения на енергийните пазари, отбелязват наблюдателите.

ОЩЕ: Енергийно бедните у нас доближават 2 млн. души

В момента 41 милиона души или 9.2% от гражданите на Съюза са енергийно бедни.

Социални неволи

Положението е още по-лошо в страните от Западните Балкани, които са извън ЕС. В Албания и Северна Македония хората, които не могат да поддържат нормална топлина в жилищата си, са съответно 33.8% и 30.7%. Това прави почти една трета от населението, което е принудено да живее в студени домове, което крие сериозни рискове за здравето през зимните месеци.

Най-малко енергийно бедна в ЕС е Финландия, където само 2.7% от гражданите се сблъскват с този социален проблем.

ОЩЕ: "Сечем гори за огрев, а парите ни изгарят": Държавата получи предложение за енергийно бедните от "Грийнпийс"

Ако говорим като брой, най-много енергийно бедни живеят в Турция - почти 13 милиона души. Интересен факт е, че нашата югоизточна съседка е имала втората най-евтина цена на природния газ в евро, а цената на електроенергията е третата най-евтина. Въпреки това огромен брой хора живеят без топлина.

В Испания 8.5 милиона души не са могли да поддържат топлина в домовете си, а във Франция техният брой е 8.1 милиона. В Германия тази цифра е 5.3 милиона, а в Италия – 5.1 милиона.

Енергийно бедните в България са 1.2 млн. души. За сравнения в Румъния и Гърция те са съответно 2 млн. и 1.9 млн.