Проблеми около новия самолет на Тръмп

Доставката на първия от двата нови самолета Air Force One, които се изработват от "Боинг", е отложена с още една година – до средата на 2028 г., съобщиха Военновъздушните сили на САЩ, предаде Ройтерс. Поредното отлагане поражда риск допълнително да разгневи президента Доналд Тръмп, който каза, че иска да лети с новите самолети преди края на мандата си през януари 2029 г.

Разходите по двата нови самолета надхвърлят 5 млрд. долара. Настоящите самолети Air Force One се ползват от 1990 г.

Програмата включва преоборудване на два самолета 747-8 в специализирани машини, снабдени с усъвършенствани комуникационни и отбранителни системи, които да служат като следващо поколение президентски въздушен транспорт на САЩ. При доставка през 2028 г. програмата би изоставала с общо четири години от графика.

"Боинг" каза, че напредва по програмата. "Фокусът ни е върху доставката на два изключителни самолета Air Force One за страната", посочи компанията.

През 2018 г. "Боинг" получи договор за 3.9 млрд. долара за изграждането на двата самолета, но оттогава разходите нараснаха. "Боинг" е отчел 2.4 млрд. долара разходи, отразени като начисления, които са намалили печалбата ѝ по проекта.

През май САЩ приеха като подарък от Катар луксозен пътнически самолет „Боинг" 747. Белият дом поиска от Военновъздушните сили да модернизират бързо този самолет, за да може да бъде използван като Air Force One.