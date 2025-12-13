Тайланд: Ударите по Камбоджа няма да спрат

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул потвърди, че страната му ще продължи военните операции срещу Камбоджа, докато "заплахите" не бъдат отстранени, въпреки твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че двете страни са приели примирие, предаде Франс прес, цитирана от БТА. "Тайланд ще продължи да води военни действия, докато не преценим, че няма заплаха срещу нашата територия и нашия народ. Искам да бъда ясен. Действията ни тази сутрин вече казаха много", заяви премиерът.

Тайландските власти потвърдиха, че са "отвърнали" с удар срещу камбоджански военни цели тази сутрин.

Разговори с Тръмп

В петък Тръмп разговаря с Анутин и камбоджанския премиер Хун Манет и заяви, че двамата са се съгласили "да прекратят всякаква стрелба".

Нито един от двамата обаче не спомена за някакво споразумение след разговора им с Тръмп, а Анутин каза, че няма примирие.

Хун Манет написа в изявление във Facebook, че Камбоджа продължава да се стреми към мирно решение на спора в съответствие със споразумението от октомври.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза в петък, че е разговарял по телефона с министър-председателите на Тайланд и Камбоджа, като и двамата са се съгласили да прекратят военните действия по границата и да се върнат към споразумението за прекратяване на огъня, за което той посредничи по-рано тази година. "И двете страни са готови за мир и продължаване на търговията със САЩ", посочи той.