Кабинетът подаде оставка:

Ливърпул на Слот направи нещо впечатляващо в един от най-слабите сезони в историята на клуба

13 декември 2025, 09:30 часа 368 прочитания 0 коментара
Ливърпул на Слот направи нещо впечатляващо в един от най-слабите сезони в историята на клуба

Ливърпул преживява един от най-лошите си стартове на сезона, след като записа шокиращи загуби и равенства срещу съперници, които не би трябвало да създават проблеми на рекордните шампиони. Мърсисайдци паднаха от Брентфорд, Кристъл Палас, Нотингам Форест, ПСВ Айндховен и Галатасарай, и не успяха да победят отбори като Лийдс и Съндърленд. Докато "червените", водени от Арне Слот, допускаха подобни резултати, те направиха нещо впечатляващо, за което никой дори не би предположил.

Ливърпул шокира футболния свят с резултатите си

Мърсисайдци започнаха много силно сезона, трупайки победа след победа, но още в края на септември машината на Арне Слот започна да губи скорост. Първите признаци за проблеми се появиха при загубата с 1:2 от Кристъл Палас на 27 септември. След този мач Ливърпул навлезе в серия, немислима за клуб с подобни амбиции. Поредни загуби от Галатасарай в Шампионска лига, Челси и Манчестър Юнайтед в шампионата предизвикаха сериозни притеснения на "Анфийлд". Тимът прекъсна серията с успех срещу Айнтрахт Франкфурт, но продължи с пораженията срещу Брентфорд във Висшата лига и отпадане от Кристъл Палас за Купата на лигата.

Чудото на "Анфийлд"

Последва още една "утешителна" победа срещу Астън Вила и тогава се случи чудото на "Анфийлд". Ливърпул посрещна Реал Мадрид, който имаше само една загуба от началото на сезона, и резултатът изглеждаше обречен за домакините. Но не?! Мърсисайдци се събраха в точния момент и успяха да измъкнат минимална победа от един от най-добрите отбори в Европа в този момент. Някои решиха, че това е знак за обрат на сезона, но "червените" се издъниха и в следващите две срещи в Англия - срещу Манчестър Сити и Нотингам Форест.

ОЩЕ: Ливърпул постави ултиматум на Арне Слот, но раздяла би излязла много скъпо на клуба

Ливърпул - Реал Мадрид

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Тогава дойде още по-големият проблем за Арне Слот. Тимът му бе напълно унижен и сгазен насред "Анфийлд" от ПСВ Айндховен. Нидерландците не показаха милост към отбора на техния сънародник и нанесоха звучната загуба с 1:4. Мнозина биха предположили, че подобен резултат би сложил край на престоя на Слот начело, но ръководството реши да го остави. Последваха победа над Уест Хям и две равенства със Съндърленд и Лийдс (мач, в който Ливърпул водеше с два гола). Междувременно се разяри огромен скандал между мениджъра и звездата на отбора Мохамед Салах, след който египтянинът по всяка вероятност ще напусне клуба.

Ливърпул остана и без големия си герой от последните сезони

Така без Салах в състава и с куп проблеми на главата на Слот, Ливърпул пристигна на "Сан Сиро" за мача с миналогодишния финалист в Шампионската лига - Интер. "Нерадзурите" са много силни и през този сезона и имайки предвид формата на съперника, трудно не биха били определени като фаворит в срещата. С голямата си звезда вкъщи, мърсисайдци се нуждаеха от някой, който да блесне в този момент. И Доминик Собослай го направи. Унгарецът донесе трите точки на английския гранд с точното си изпълнение от бялата точка в 88-а минута.

Така в един от най-лошите си сезони Ливърпул успя да победи Реал Мадрид и Интер, но не се справи с Брентфорд, Нотингам Форест и Лийдс, които се борят за оставане във Висшата лига.

ОЩЕ: "Това е позор! Ако дадеш такава дузпа за Ливърпул, трябва да даваш и по 17-18 дузпи на всеки корнер!"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Шампионска лига Ливърпул Висша лига Арне Слот
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес