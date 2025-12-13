Ливърпул на Слот направи нещо впечатляващо в един от най-слабите сезони в историята на клуба

Ливърпул преживява един от най-лошите си стартове на сезона, след като записа шокиращи загуби и равенства срещу съперници, които не би трябвало да създават проблеми на рекордните шампиони. Мърсисайдци паднаха от Брентфорд, Кристъл Палас, Нотингам Форест, ПСВ Айндховен и Галатасарай, и не успяха да победят отбори като Лийдс и Съндърленд. Докато "червените", водени от Арне Слот, допускаха подобни резултати, те направиха нещо впечатляващо, за което никой дори не би предположил.

Ливърпул шокира футболния свят с резултатите си

Мърсисайдци започнаха много силно сезона, трупайки победа след победа, но още в края на септември машината на Арне Слот започна да губи скорост. Първите признаци за проблеми се появиха при загубата с 1:2 от Кристъл Палас на 27 септември. След този мач Ливърпул навлезе в серия, немислима за клуб с подобни амбиции. Поредни загуби от Галатасарай в Шампионска лига, Челси и Манчестър Юнайтед в шампионата предизвикаха сериозни притеснения на "Анфийлд". Тимът прекъсна серията с успех срещу Айнтрахт Франкфурт, но продължи с пораженията срещу Брентфорд във Висшата лига и отпадане от Кристъл Палас за Купата на лигата.

Чудото на "Анфийлд"

Последва още една "утешителна" победа срещу Астън Вила и тогава се случи чудото на "Анфийлд". Ливърпул посрещна Реал Мадрид, който имаше само една загуба от началото на сезона, и резултатът изглеждаше обречен за домакините. Но не?! Мърсисайдци се събраха в точния момент и успяха да измъкнат минимална победа от един от най-добрите отбори в Европа в този момент. Някои решиха, че това е знак за обрат на сезона, но "червените" се издъниха и в следващите две срещи в Англия - срещу Манчестър Сити и Нотингам Форест.

Тогава дойде още по-големият проблем за Арне Слот. Тимът му бе напълно унижен и сгазен насред "Анфийлд" от ПСВ Айндховен. Нидерландците не показаха милост към отбора на техния сънародник и нанесоха звучната загуба с 1:4. Мнозина биха предположили, че подобен резултат би сложил край на престоя на Слот начело, но ръководството реши да го остави. Последваха победа над Уест Хям и две равенства със Съндърленд и Лийдс (мач, в който Ливърпул водеше с два гола). Междувременно се разяри огромен скандал между мениджъра и звездата на отбора Мохамед Салах, след който египтянинът по всяка вероятност ще напусне клуба.

Ливърпул остана и без големия си герой от последните сезони

Така без Салах в състава и с куп проблеми на главата на Слот, Ливърпул пристигна на "Сан Сиро" за мача с миналогодишния финалист в Шампионската лига - Интер. "Нерадзурите" са много силни и през този сезона и имайки предвид формата на съперника, трудно не биха били определени като фаворит в срещата. С голямата си звезда вкъщи, мърсисайдци се нуждаеха от някой, който да блесне в този момент. И Доминик Собослай го направи. Унгарецът донесе трите точки на английския гранд с точното си изпълнение от бялата точка в 88-а минута.

Така в един от най-лошите си сезони Ливърпул успя да победи Реал Мадрид и Интер, но не се справи с Брентфорд, Нотингам Форест и Лийдс, които се борят за оставане във Висшата лига.

