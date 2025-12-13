Три отбора ще се борят за подписа на един от най-добрите пилоти във Формула 1 през 2026 г.

Болезненият престой на Шарл Льоклер във Ферари продължи и през 2025 година. Монегаскът, който е един от най-добрите пилоти във Формула 1, не спечели нито една през изминалия сезон, карайки SF-25, който се мъчеше да се справи с темпото на Макларън, Ред Бул и Мерцедес. Проблемите започнаха още в първото състезание, когато Ферари откри проблем с настройката на пода на болида по време на Гран При на Австралия, което доведе до опасения за възможни дисквалификации поради прекомерно износване на дъската.

Бъдещето на Льоклер във Ферари зависи от 2026-а година

На Льоклер и съотборника му Люис Хамилтън често им се казваше да вдигат газта по-рано и да се движат по инерция, за да предпазят дъската по време на състезанията. Но това не ги спаси например в Китай, където и двамата бяха дисквалифицирани. Въпреки недостатъците на колата, Льоклер все пак спечели седем подиума и редовно изпреварваше съотборника си Хамилтън в квалификациите и състезанията. Той спечели с 88 точки повече от седемкратния световен шампион и завърши на пето място в класирането за шампионата на пилотите.

Следователно, слабото представяне на Ферари не се отрази особено на позицията на Льоклер като един от най-добрите пилоти на пистата, а репутацията му вероятно дори се е повишила. Той е прекарал цялата си кариера във Формула 1 във Ферари - през 2018 г. караше за Заубер по силата на договор за заем от младежкия отбор на Скудерия - и подписа нов договор с отбора през 2024 г. Продължителността на договора не е оповестена публично, но "BBC Sport" съобщава, че той е до края на 2029 г.

Льоклер обаче може да не остане до края на договора си, ако Ферари продължи да се бори с проблеми и през следващата година. Както е известно, от 2026 година ще бъдат въведени редица промени в правилата, които във Ферари се надяват да ги върнат в борбата за шампионската титла. Ако Скудерията не успее да предостави конкурентно способна кола на Льоклер, то той може да напусне още в края на следващата кампания. Кандидати за услугите му също не липсват, като се говори, че три отбора искат да го привлекат в редиците си.

Сериозен интерес към услугите на Льоклер

Информацията е на Джулиано Дучеса от "AutoRacer". Точната самоличност на отборите не е ясна, макар че миналия месец италианският журналист Лео Турини съобщи, че от Астън Мартин са контактували лично с мениджъра на пилота - Николас Тод. През 2023 г. пък шефът на Мерцедес Тото Волф заяви, че Льоклер попада в "дългосрочния им радар", макар че Кими Антонели и Джордж Ръсел са подписали договори поне до 2026 г. Въпреки това, той потенциално може да замести и Оскар Пиастри в Макларън, след като се появиха твърдения, че австралиецът може да смени отбора през 2027 г.

