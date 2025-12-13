Кремъл категорично отхвърли предложението за обявяване на примирие в Украйна с цел провеждане на референдум за статута на източноукраинските територии. Говорителят на диктатора Владимир Путин Дмитрий Песков заяви, че прекъсването на военните действия нямало да бъде разгледано като инструмент за политически процедури от Киев. Той подчерта, че Москва счита такива инициативи за неприемливи и не вижда основания да промени позицията си. Песков твърди, че предложеното прекратяване на огъня с цел организиране на гласуване „би било измама“ и, по думите му, просто „промиване на мозъци“.

В четвъртък украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че страната му е представила на САЩ 20-точков набор от контрапредложения за мир в рамките на дискусиите за гаранции за сигурност с висши американски служители, като ясно посочи, че всякакви териториални отстъпки (най-вече има предвид Донбас) ще трябва да бъдат подложени на референдум в Украйна. „Вярвам, че украинският народ ще отговори на този въпрос. Независимо дали чрез избори или референдум, украинският народ трябва да заеме позиция“, заяви той. И призова САЩ и европейските партньори да гарантират спазване на примирие, докато тече вот или обществено допитване.

Още: Дайте Донбас на Путин без нищо сигурно в замяна: Това ли изисква Тръмп от Зеленски?

Според представителя на Кремъл обаче Русия била заинтересована от „дългосрочен мир“, а не от кратко прекъсване на военните действия - нещо, което Москва не е демонстрирала до момента във войната, която подпали през февруари 2022 г. Песков подчерта, че всяко прекратяване на военните действия, което би дало на Киев „почивка“, се счита за неприемливо в Москва. Той добави, че според Кремъл мирът в Украйна трябва да се основава на „надеждни гаранции“, а не на референдумни инициативи, промотирани от украинската страна.

Kremlin spokesperson Dmitry Peskov has rejected the idea of a ceasefire in Ukraine under the pretext of holding a referendum, calling it “another deception” and “mind fog.” He stated that what is needed is a full peace, not temporary pauses.



Get. Out. Of. Ukraine = immediate… pic.twitter.com/v8QhsV8vGm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 12, 2025

Контрааргументът за "почивката", която ще получат Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), е, че продължителността на примирието, необходимо за провеждането на избори или референдум, няма да бъде достатъчно дълга, за да позволи на Украйна да възстанови бойните си способности, което е постоянното оправдание на Русия за отхвърлянето на всички предложения за примирие. Москва продължава да настоява за правото да продължи пълномащабните си настъпателни операции, докато не успее да приключи войната по свои условия, сочи нов анализ на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Именно чрез референдуми, и то подправени и под натиска на оръжието, Руската федерация си осигури незаконното анексиране на Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област през есента на 2022 г. и ги вписа в Конституцията си, без да ги контролира напълно. Дали сега Кремъл се притеснява, че украинците няма да изберат "русский мир"?

Опитите да се използва темата за прекратяване на огъня като политически инструмент за промяна на ситуацията на фронта няма да бъдат приети от Русия, заяви още Песков.

Още: Ердоган призова Путин да приеме "ограничено прекратяване на огъня в Украйна"