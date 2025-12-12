Лайфстайл:

12 декември 2025, 22:02 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на Луната на 13 декември 2025 г. Този трик ще ви насочи по нов път

На 13 декември 2025 г. Луната е намаляваща, 23-и лунен ден. Тази събота е идеалният ден да спрете да се въртите в кръг и да се съсредоточите върху това, което е наистина важно. Енергиите на деня ще действат като сито: те ще ви помагат да отсеете ненужното и да уловите същността. Самата Вселена ви подсказва: време е да изхвърлите бъркотията не само от гардеробите си, но и от мислите и взаимоотношенията си.

Не забравяйте, че думите ви утре могат да ударят като мълния – едновременно болезнено раняващи и просветляващи. Изберете как да ги използвате. Тази енергия ще бъде особено очевидна през първата половина на деня: може неочаквано да получите важни новини или да намерите решение на проблем, който ви е натрупвал. Най-важното е да не пропилеете тази ценна искра.

Дори малък акт на подреждане ще донесе голямо облекчение. Отделете само 20 минути, за да подредите едно конкретно място или една мисъл – и ще усетите как се отваря пространство за нещо ново.

Сънища и подстригване

Денят е подходящ за подстригване - то ще придаде сила и здраве на косата. Ще спомогне аз намаляването на цъфтежа. Внимателно запомнете това, което сънувате и го тълкувайте точно по обратния начин.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Луна зодии фаза на луната хороскоп аспект на деня
