Кабинетът "Радев":

Аспект на деня и фаза на Луната на 25 юни 2026 г. Ден за честни разговори

24 юни 2026, 20:55 часа 0 коментара
Снимка: iStock
Аспект на деня и фаза на Луната на 25 юни 2026 г. Ден за честни разговори

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На 24 юни 2026 г. Луната е нарастваща, 10-и лунен ден до 17:26 ч. Ако сте търсили правилните думи за важен разговор - за пари, граници или бъдещето - денят ще ви подскаже правилния тон: без драма, но с достойнство. В същото време може да объркате проекцията с истината, а избягването със самозащитата. Някой може да даде обещания, които не може да спази, или може да видите ситуацията през розова призма.

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Проверявайте добре

Най-добрата стратегия е да проверявате всяка стъпка два пъти, да не обещавате повече, отколкото можете да изпълните, и да избягвате вземането на важни решения, основани на емоции. Знаците Овен, Лъв и Стрелец ще бъдат особено щастливи. Рибите и Ракът трябва да са внимателни и да не се поддават на илюзии. За Скорпионите предстои мощен енергиен тласък. В личните отношения този ден е подходящ за честни, зрели разговори. Все пак не бъркайте състраданието с жертвоготовност или любовта с илюзия.

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Сънища и подстригване

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Подстригването на този лунен ден не е препоръчително. Ярки, приятни сънища обикновено посещават човек в този ден. Но не е нужно да им придавате голямо значение, тъй като те се сбъдват много рядко. Все пак, ако сънят ви съдържа съвет - вслушайте се в него!

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Снимки: iStock

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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