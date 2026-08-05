Новолуние на 12 август 2026 г. Съвети за всяка зодия

На 12 август 2026 г. в 20:36 ч. предстои Новолуние в Лъв. Това е време, в което да си позволите да бъдете по-видими. Ако имате желание - заемете се с творчество за удоволствие. Спомнете си какво ви носи удоволствие без реална полза. Избягвайте сравняването с другите и не очаквайте незабавни резултати. Пазете се от взимането на прибързани решения импулсивно. Ето как това Новолуние ще се отрази на различните зодии.

Овен

Креативността и романтиката заемат централно място. Може да развиете идея за душевен проект или интерес към някого, когото преди сте смятали само за доверен приятел или познат. Позволете си да поемате рискове – Лъв насърчава смелите стъпки и декларациите за чувствата ви.

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Телец

Новолунието озарява дома ви и чувството ви за подкрепа. Ще искате да направите пространството около вас по-красиво и уютно – от пренареждане на мебели до дълго отлаган ремонт. Добър момент да си пожелаете стабилност, но не започвайте мащабен строителен проект.

Близнаци

Активират се комуникацията, себеизразяването чрез думи и кратките пътувания. Идея, която отдавна искате да изразите, най-накрая ще намери правилната си форма. Днес може да има значително повече дълги телефонни разговори и топли, откровени разговори.

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Рак

Фокусът е върху парите и самочувствието през призмата на това, което можете да правите и създавате. Новолунието в Лъв ви насърчава да оцените себе си честно и без никакви извинения за скромност. Добър ден да помислите как да монетизирате това, което ви носи удоволствие.

Лъв

Това новолуние е вашият момент на пълно нулиране и същевременно мощно начало за цялата предстояща година, тъй като затъмненията във вашия знак са рядкост. Това е добър момент да помислите как искате да видите себе си в бъдеще и да си позволите да заемете повече място в живота си.

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Дева

По време на това новолуние ще искате да си починете от безкрайния си списък със задачи и да прекарате известно време сами. Почивайте повече, обръщайте внимание на мечтите и чувствата си. Понякога именно в тези моменти идват най-важните отговори.

Везни

Приятели, хора със сходни интереси и бъдещи планове ще заемат централно място. Новолунието ще ви помогне да разберете кой наистина заслужава да бъде до вас и с кого общувате по-скоро по навик. Може също да срещнете нови хора, които с течение на времето ще се превърнат в нещо повече от просто приятели.

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Скорпион

Сега е идеалният момент да помислите за кариерата си. Може да решите да покажете нова страна от себе си, да предложите смела идея или да направите стъпка, която преди сте се колебали да предприемете. Ще имате повече енергия от обикновено - основното е да я насочите в правилната посока.

Стрелец

Новолунието вдъхновява промяна и нови преживявания. Ще искате да научите повече, да пътувате, да опитате нещо ново и като цяло да погледнете живота по-широко. Направете си желания, свързани с растеж, нови възможности и разширяване на хоризонтите ви. Спойлер: с малко усилия, те със сигурност ще се сбъднат!

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Козирог

Сега вниманието ви ще се насочи към дълбоки преживявания, доверие и близки взаимоотношения. Може да се наложи да проведете честен разговор с партньора си или да се обърнете към страховете и финансовите си проблеми. Този период може да е труден, но ще ви помогне да разберете много неща и да оставите зад гърба си това, което отдавна ви е спъвало.

Водолей

Това новолуние насърчава промяната във взаимоотношенията. Независимо дали става въпрос за любов, приятелство или работно партньорство, важно е да бъдете по-отворени и грижовни. Не се страхувайте да говорите за идеите и чувствата си – думите ви могат да бъдат чути особено ясно сега.

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Риби

Фокусът е върху здравето, рутината и ежедневните навици. Организирайте рутината си, но се уверете, че има място за удоволствие, не само за дисциплина. Новолунието в Лъв подсказва, че грижата за себе си може да се постигне чрез радост, а не само чрез ограничения.

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