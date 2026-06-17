Подходящи дни за красота и подстригване през юли 2026 г.

Лятото е най-приятният месец, в който да се погрижим за своя външен вид, красота и самочувствие. Подстригване, боядисване, масажи, маникюр, педикюр, всички тези процедури помагат на дамите да се почувстват по-цветни и уверени по време на своята почивка или просто в сезона на сандалите, роклите, шапките и всичко, което лятото ни носи. Но ако вярвате в астрологията ще е добре да се съобразите с някои правила.

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Благоприятни дни за подстригване

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Периодът от 15 до 20 юли е основният прозорец на месеца за тези, които искат да освежат дължината на косата си и да ускорят растежа ѝ. Всички горепосочени дати попадат по време на нарастващата луна - периодът след новолунието на 14 юли, когато според лунния календар естествените процеси са насочени към растеж и възстановяване. Смята се, че подстригването през този период стимулира активното обновяване: косата расте по-бързо и се възстановява по-енергично. Подстригването на краищата на косата също се препоръчва между 25 и 28 юли.

Благоприятни дни за къса прическа

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За дамите с прическа тип пикси, боб, гарсон или всяка друга форма с отчетлив силует, логиката за избор на дата е обратна: най-доброто време е намаляващата луна. 4-ти и 12-ти юли са най-благоприятните дати. Подстригването в тези дни ще позволи на формата да се задържи по-дълго без корекции. Това е особено важно за тези, които не искат да се връщат на фризьор на всеки 3-4 седмици. 18, 19, 20, 27 и 28 юли са подходящи за всичко, което трудно може да се нарече дискретно: промяна на дължината на косата, нов бретон, драстични промени в цвета, преминаване към коренно различна прическа или сложна, многопластова визия. 18-20 юли е най-благоприятният период, с последователни дни. Това е много удобно за планиране: ако един ден е натоварен, имате два свободни дни. 27 и 28 юли също са близо един до друг, така че не се колебайте да изберете който и да е от тях.

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Неблагоприятни дни за подстригване

Списъкът е дълъг – повече от половината на месеца: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 30 и 31 юли. Това не означава, че подстригването в тези дни ще бъде катастрофално: лунният календар работи с вероятности и настроения, а не с гаранции. Но ако имате избор, е по-добре да пренасрочите посещението си в салона.

Благоприятни дни за боядисване

Предлага се широк набор от благоприятни дати за боядисване на коса: 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27 и 28 юли. Ако планирате голяма промяна на цвета или първата си сесия за изрусяване, най-добрите дати са 18, 19 и 20 юли.

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Неблагоприятни дни за боядисване

1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 30 и 31 юли са сред неблагоприятните дни. Традиционно нестабилните точки в лунния цикъл се включват първо. 13 и 14 юли са особено неблагоприятни за радикални промени в цвета: резултатът може да не отговори на очакванията или да изисква допълнителни корекции предсрочно.

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