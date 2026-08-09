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Нова буря около ФИФА: Инфантино отрече обвинения за тайна връзка и 6-цифрено плащане

09 август 2026, 0:12 часа 1913 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Нова буря около ФИФА: Инфантино отрече обвинения за тайна връзка и 6-цифрено плащане

Кризата около президента на ФИФА Джани Инфантино се задълбочава с нов скандал, който този път засяга периода му като генерален секретар на УЕФА. Появиха се твърдения, че европейската футболна централа е изплатила шестцифрено обезщетение на бивша своя служителка, с която Инфантино предполагаемо е имал интимна връзка. ФИФА категорично отрече обвиненията и ги определи като неверни и клеветнически.

Инфантино отхвърли да е имал интимна връзка с бивша своя служителка

Според разпространената информация жената е била младши служител в УЕФА, докато Инфантино е заемал длъжността генерален секретар между 2009 и 2016 година. Твърди се, че тя е получила повишение, а при напускането си - шестцифрено плащане и средства за обучение по MBA програма.

УЕФА потвърди, че на бившата служителка действително е било изплатено обезщетение, както и че са били покрити разходи за нейното обучение. От европейската централа обаче подчертават, че решенията са били в съответствие с правилата за персонала, действащи по онова време. От организацията допълват, че впоследствие вътрешните разпоредби са били затегнати. 

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Джани Инфантино

"Тези твърдения са категорично неверни и клеветнически", заяви говорител на ФИФА. От световната централа посочиха още, че никога не е била подавана официална жалба относно поведението на Инфантино - нито по време на работата му в УЕФА, нито след избирането му за президент на ФИФА през 2016 година.

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Новите обвинения идват в изключително труден момент за швейцареца. Той вече е под сериозен натиск заради проваления проект за привличане на частни инвеститори в търговската дейност на ФИФА. Планът предизвика остра съпротива, а УЕФА обяви, че е загубила доверие в неговото управление.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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