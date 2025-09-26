Аспект на деня и фаза на луната на 27 септември 2025 г. Как да се предпазите от конфликта между Марс и Плутон

На 27 септември 2025 г. Луната е нарастваща, 7-и лунен ден от 13:02 ч. На този ден всички ще усетим "конфликта" между Марс и Плутон. Нищо фатално не ни очаква, но е добре да сме по-внимателни и бдителни от обикновено. Този аспект насърчава борбата за власт и необходимостта да докажете авторитета си пред другите, което неизбежно води до поредица от конфликти.

Предупреждения

Дипломация и здрав разум ще бъдат необходими, но ще бъдат трудни за постигане поради вълната от негативни емоции. Важно е да запазите контрол, а не просто да се храните с илюзията, че все още го имате. Добре е и да бъдете бдителни по отношение на здравето си, тъй като денят ще носи риск от травми. Може да се нараните поради небрежност, така че внимателно обмислете всяко действие, преди да го предприемете.

Сънища и подстригване

Правилно тълкувайки съня на 7-ия лунен ден, ще научите много полезни неща за себе си. Подстригването през този ден не е препоръчително. Но от друга страна смело може да се подложите на козметични процедури - в този ден ще бъдат само от полза. Много ефективни са подхранващите маски, почистването на лицето, масажът, маникюрът и педикюрът.

Снимки: iStock

