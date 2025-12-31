Мършляци, лицемерие и нови начала: Публицистиката на Actualno.com през 2025 г. (ОБЗОР)

Приключва една интересна година. За най-важната дума на 2025-та бе избрана "ragebait" - свойството на социалните мрежи да ви ядосат, за да изстискат от вас поредната минута внимание. Защото гневът се харчи добре и е ценна валута.

В нашата коментарна рубрика все пак винаги се опитваме да ви разгневим не самоцелно. А защото това е единственият ни способ за съпротива срещу властта. И в крайна сметка протестите, които свалиха правителството, бяха задействани именно от гнева. Той свърши перфектно своята работа.

Подбрахме най-четените коментари в рубриката ни "Актуално коментира". Защото те са добър термометър: през тях се разбира какво ви е ядосвало, разсмивало и окончателно отказвало от илюзии през годината. Ето какво на какво обърнахте най-голямо внимание.

Свинщина и лицемерие: В главната роля - Румен Радев (82 500 прочитания)

Когато държавният ни глава брани мира с аргумента, че... агресорът няма как да бъде спрян, значи имаме сериозен проблем с три неща, все фундаментални: и с морала, и с логиката, и с разбирането за мир. Докато едната ръка вдигна юмрук през 2020 г., другата се протегна с разбиране към разрушението.

Газ, мас и патрони: Пощенско държавно предприятие "Ново начало" (57 000 прочитания)

Още когато се появи идеята за "евтини храни в пощите, беше ясно, че става дума за микс между "Лафка" на нов глас, хоремаг за политически контрол и нови електорални центрове на ДПС. Разбира се, начинанието не беше доведено до успешен финал, просто защото самото начало беше обречено. Като новото начало.

Признаваме и Луната като вековна македонска идентичност и нема да я делиме (54 000 прочитания)

Статия за навика на Мицкоски да редува нападки към България с грижа за "македонци“-те у нас, сякаш говори за диаспора, попаднала на вражеска планета, а не за хиляди души с общи корени, памет и разбира се - език. За нас това обикновено е комично, но в Северна Македония отдавна се е превърнало в държавна политика, която използва България за удобен враг, върху да се градят политически кампании.

София страда правилно. А Терзиев получи необикновен подарък (33 000 прочитания)

Накратко: понякого саботажът върши работа в полза на този, срещу когото е насочен. Транспортната блокада през пролетта трябваше да смачка Терзиев, а вместо това освети мафията. Репликата за "страданието" на Борисов тогава издаде повече от всеки анализ: стана кристално ясно, че си говорим за наказателна акция. Нито София обаче, нито Терзиев пострадаха особено - кметът получи неочакван подарък.

Няма такива цени, няма такава държава (30 000 прочитания)

Държавата като статистическа илюзия - цените летят, а инфлацията стои мирно на нула. Бе съвсем комично да се следи разминаването между двете, именно в период, в който цените безжалостно галопираха нагоре поради една-единствена причина: спекулата. Свободният пазар у нас се оказва свободен само за лешоядите.

Как да продадеш панелка за 180 000 евро като брокер на имоти (28 200 прочитания)

Приемаме еврото от утре, но за недвижимите имоти то бе прието месеци по-рано: като универсален аргумент за покачване на цените. Квадратурата, кварталът и като цяло - реалността, се превърнаха в досадни подробности, които бяха заменени от апокалиптичния шепот "купи сега или никога". София стана Париж. Но брокерите не станаха парижани и останаха ганьовци. Нищо ново под слънцето.

Мършляците и лоените топки (22 200 прочитания)

Протестите са емоционална работа, която понякога зависи от една-единствена реплика. Особено ако е хвърлена между чаша с кафенце, празен поглед и наднормено тегло, което съответства на наднормената власт. Резултатът? Десетки хиляди "мършляци" излязоха по площадите и свалиха властта, защото не искаха повече да угояват нито този човек, нито правителството.

Няма пари за младите лекари, защото има за старите ченгета и вождове (21 300 прочитания)

Или как Тошко Йорданов тогава обясни държавния бюджет така, както се обяснява скеч - с едно изречение и нула отговорност. Естествено, още тогава стана ясно, че богатството на държавата ще се разпределя по структури, от които има какво да се източи, и ще се спестява там, където няма особен корупционен смисъл. Е, младите лекари нямаше как да върнат услугата. Но пък месеци по-късно се стигна до...