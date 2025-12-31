Любопитно:

Без фойерверки: Как Хонконг посреща 2026 г.

31 декември 2025, 12:14 часа
Без фойерверки: Как Хонконг посреща 2026 г.

Традиционните фойерверки при посрещането на новата година няма да бъдат в центъра на новогодишните чествания в Хонконг. Специалният административен район на Китай ще посрещне 2026 г. без зрелищни и цветни илюминации в небето над емблематичното си пристанище Виктория след големия пожар през ноември, при който загинаха най-малко 161 души, предаде AP. Вместо фойерверки ще се състои музикално и светлинно шоу. Фасадите на осем забележителности в града ще се превърнат в гигантски часовници за обратно броене преди грандиозно триминутно светлинно шоу в полунощ.

Вашата радост е техният ад: Скритата страна на празничните илюминации

Бизнесът

Фойерверките отдавна са част от градските чествания за Нова година, Лунната Нова година и Националния празник. Пиротехническите шоута на фона на световноизвестния силует на хонконгските небостъргачи обикновено привличат стотици хиляди местни жители и туристи. Представители на местните власти признаха, че липсата на фойерверки би засегнала някои хотелиерски и ресторантьорски бизнеси.

Още: Красивото за едни е страшно и ужасяващо за други, но можем да празнуваме отговорно

Пожарът

Най-големият пожар във финансовия център от 1948 г. избухна в северния краен квартал „Тай По“, в края на ноември. Жилищният комплекс беше подложен на продължителна реновация, като сградите бяха покрити с бамбукови скелета и зелени мрежи. Хиляди засегнати все още живеят в преходни домове, хотели и хостели, борейки се да се възстановят от загубата на близки и на домове, за които е трябвало да спестяват години наред, преди да си ги купят, предаде БТА.

Междувременно Тихоокеанският регион ще бъде първият в света, който ще посрещне новата 2026 година с планирани фойерверки и празнични събирания, предаде ДПА.

Природозащитници предупреждават: Фойерверките и пиратките причиняват стрес на животните

