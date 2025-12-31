На площада: Празнични програми за Новата 2026 г. в градовете на България

Местните власти на няколко градове в България са приготвили празнични програми за посрещането на Новата 2026 година. В крайдунавския град Русе началото на празничната програма ще бъде в 23 часа на откритата сцена на площада пред сградата на Общината. За девета поредна година, часове преди настъпването на новата година, на сцената на Държавна опера - Стара Загора ще започне "Новогодишна наздравица" - празничен концерт от 18 ч.

Сливен

С празничен концерт под надслов "Заедно в Новогодишната нощ" Сливен ще отбележи настъпването на 2026 година от 23 ч. на централния площад, където за жителите и гостите на града ще свирят рок група "Ахат" и фолклорен оркестър "Прима плюс".

Вече повече от 50 години, силистренци посрещат новата година с фолклорен концерт под звездите на централния площад. Концертът ще започне 45 минути след полунощ с музиката на местния оркестър "Еделвайс", с ръководител Валентин Сарафов. Предвидена е и празнична заря. С празнична програма, вино и шампанско ще посрещнат новата 26 година в Петрич и Сандански.

Видин и Белоградчик

С празнични концерти на открито ще посрещнат Новата година във Видин и Белоградчик. Велико Търново посреща празнично 2026 година с концерти, фойерверки в небето, баница с късмети и вино. Крепостта "Царевец" остава единственият музеен обект, който работи в последния ден на старата и в първия ден на новата година. За първи път на 1 януари туристи ще приема и музеят на силиконовите фигури "Царевград Търнов", съобщи БНР.

Новогодишната празнична програма на открито пред Община Велико Търново започва в 22:30 часа. В концерта ще се включат трио "The Unique Voices", Коцето-Калки и Мартина Табакова, както и рок-група "Тангра". В последните минути на старата година ще бъде отслужен благослов. Великотърновци ще бъдат поздравени от кмета Даниел Панов. След фойерверките започва голямото новогодишно хоро, което ще поведе фолклорен ансамбъл "Искра".

Област Хасково

Новата 2026 година ще бъде посрещната по традиция в три от най-многолюдните градове на Област Хасково – Хасково, Димитровград и Харманли, с концерти на открито и заря. Тържествата започват малко преди полунощ на централния площада "Свобода" в областния център и на площад "България" в Димитровград, както и на площад „Възраждане“ в Харманли, съобщиха от пресцентровете на общинските администрации.

На сцената в Хасково новогодишно веселие е със специалното участие на фолклорния певец Петър Кираджийски. В Димитровград празничният хоровод от български народни ритми ще бъде на оркестър "Мечта" с ръководител Динко Кючуков и солистките Милка Кючукова и Христина Христакиева. За всички празнуващи на площада от Община Димитровград ще бъде осигурена празнична наздравица с червено вино. Кулминацията и на двете места ще бъдат фойерверките в новогодишната заря точно в полунощ. С чаша вино и празнично хоро ще бъде посрещната Нова година и в Харманли.

