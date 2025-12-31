Войната в Украйна:

31 декември 2025, 10:57 часа 288 прочитания 0 коментара
В Новогодишната нощ: Разписание на метрото и градския транспорт в София

Метрото и основните линии на градския транспорт ще работят в новогодишната нощ, съобщават от Столичната община. На 31 декември от 23:30 ч. до 04:30 ч. на 1 януари се организира нощно движение на някои от линиите на градския транспорт.

Трамвайни линии

№ 5 на 30 минути№ 7 на 40 минути№ 10 на 60 минути№ 11 на 60 минути№ 18 на 60 минути№ 20 на 50 минути№ 22 на 50 минути№ 27 на 40 минути

Тролейбусни линии

№ 1 на 50 минути№ 2 на 50 минути№ 7 на 50 минути;№ 9 на 70 минути;  Автобусни линии№ 72 на 50 минути;№ 73 на 75 минути;№ 83 на 65 минути;№ 85 на 70 минути;

Линии на метрото

№ 1, 2 и 4 от 17 до 34 минути;№ 3 на 20 минути Зоните за платено паркиране няма да работят от днес до 4 януари включително, съобщават от Центъра за градска мобилност.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Метро София Градски транспорт Нова година разписание
