Как Рене Игита повтори „Удара на скорпиона“ 30 години по-късно (ВИДЕО)

Всеки фен на футбола знае кой е Рене Игита. Колумбийският вратар бе истинска звезда в края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ век. Стражът се славеше със страхотния си рефлекс, както и с отличната си игра с крака. Той обаче също така бе „луда глава“ и затова бе любимец на феновете – просто никой никога не знаеше какво може да очаква от къдрокосия вратар.

Рене Игита направи „Удара на скорпиона“ в мач с Англия

През 1995 година Рене Игита шокира света на футбола, след като направи „Удара на скорпиона“ и то по време на мач. За тези, които не са запознати – това е удар, при който вратарят скача напред и извива краката си зад гърба като жило на скорпион, за да може да играе с топката. Изпълнението е много трудно и опасно и затова никой не си позволява да го прави. Е, Игита го направи в двубой срещу Англия, който завърши при резултат 0:0.

Former Al Nassr goalkeeping coach René Higuita, famous for performing the “Scorpion Kick,” does it again at the age of 60.



pic.twitter.com/uKiKjTVcBC — Victoria (@Victoria_1955) December 25, 2025

Вратарят повтори изпълнението по време на демонстративен двубой

Преди дни Рене Игита претвори своя удар от преди 30 години. Това се случи по време на демонстративен мач, в който легендата на Колумбия Марио Йепес сложи край на кариерата си. Срещата се състоя на стадион „Паскуал Гереро“ в Кали, а в 30-ата минута Игита повтори „Удара на скорпиона“ като взриви публиката с нестандартното изпълнение и отново напомни на феновете за най-добрите си години.

ОЩЕ: Приятелят на Пабло Ескобар, който изуми света с „удара на скорпиона“