Огромен шанс за Джейк Пол да се бори за световна титла по бокс, въпреки загубата от Джошуа

Джейк Пол все още може да получи шанс да се бори за световната титла по бокс, въпреки загубата си с нокаут от Антъни Джошуа. На 19 декември Пол се завърна на боксовия ринг, като инфлуенсърът се изправи срещу бившия двукратен обединен шампион в тежка категория Джошуа в Маями. Първоначално Пол трябваше да се бие с шампиона в лека категория на WBA Джервонта Дейвис на 14 ноември, но мачът беше отменен, тъй като Дейвис е изправен пред съдебни обвинения. Въпреки че надмина очакванията на мнозина, Пол в крайна сметка загуби мача с Джошуа, тъй като не успя да се изправи преди отброяването на рефера след нокаут в шестия рунд.

Експерт: Джейк Пол може да се бори за световна титла

Въпреки това, загубата, която вече е втората в кариерата на Пол, може да не е достатъчна, за да попречи на 28-годишния боксьор да се бори за световната титла, според един експерт. През последните години Пол твърди, че един ден ще спечели световна титла по бокс, като призовава за мачове с боксьори като многократния световен шампион Канело Алварес. За да постигне това, американецът вероятно ще трябва да спечели още няколко победи срещу други млади боксьори в своята категория, а не срещу пенсионирани боксьори или ММА бойци, които съставляват по-голямата част от професионалния му опит.

Легенда на ринга вярва в шансовете на Пол за световна титла

Но според британския професионален боксьор Дейвид Аделей, Пол е само на няколко регионални победи от това да си спечели титлата, въпреки загубата от Джошуа преди няколко седмици. В последния епизод на "talkBOXING" Аделей заяви: "Той ще се завърне на ринга през 2026 г., за да докаже нещо. На какво ниво, никой не знае. Зависи от мотивацията му. Ако остане здраво стъпил на земята, може да му намерят перфектен съперник. Мисля, че може да се промъкне до мач за световната титла, ако победи съперници на регионално ниво в Америка. Ако избере определени мачове и се класира в Топ 10 в категорията крузървейт, това може да бъде доброволна защита."

Мачът на Пол с Джошуа беше четвъртият път, в който той се изправи срещу професионален боксьор, считан за в разцвета на силите си, като инфлуенсърът победи двама и загуби от Джошуа, както и от Томи Фюри. Победите му срещу професионални боксьори бяха и двете нокаути в първия рунд над Андре Август през декември 2023 г. и Райън Бурланд през март 2024 г. Нито Август, нито Бурланд са се боксирали отново, след като загубиха от Пол.

