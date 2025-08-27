Аспект на деня и фаза на луната на 28 август 2025 г. Как да избегнете завистта

На 28 август 2025 г. Луната е нарастваща. 6-и лунен от 12:01 ч. През този ден трябва да положите всички усилия, за да се отървете от чувството за ревност. От друга страна ще ви дебне и завистта. Ще ви се струва, че другите получават всичко, докато вие се задоволявате с мизерни подаяния от съдбата. Разбира се, такъв подход ще бъде разрушителен: ще се затъвате в самосъжаление, вместо да направите нещо и по някакъв начин да подобрите ситуацията.

Месечен хороскоп за септември 2025 г.

Релакс

Напълно е възможно всичко наоколо всъщност да се окаже не толкова мрачно и тъжно, когато влиянието на Луната в Скорпион върху вас отслабне, но все пак трябва някак си да оцелеете до този момент. Именно поради тази причина си струва да отделите поне час за релаксация, това ще помогне. Опитайте се да не позволявате на вътрешното напрежение да ви контролира и да ви диктува какво и как трябва да правите по-нататък. Трябва да сте по-силни от негативните емоции, за да не разваляте отношенията с хората, които цените, и да не провокирате безсмислена кавга от нищото.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Сънищата, които видите имат голяма вероятност да се сбъднат.

Снимки: iStock

Пълнолуние 2025 година