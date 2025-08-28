Аспект на деня и фаза на луната на 29 август 2025 г. Не пропускайте невероятни възможности

На 29 август 2025 г. Луната е нарастваща. 7-и лунен от 13:06 ч. На този ден големите Уран и Нептун ще са в положителен аспект, а това винаги носи приятни възможности и невероятни промени в живота. Все пак точно сега не бива да разчитате на случайността и късмета, а да се приготвите за скок и да ги „хванете“. Ще има много възможности, но зависи само от вас как ще ги използвате и дали изобщо ще ги използвате.

Месечен хороскоп за септември 2025 г.

Релакс

Сега звездите ви съветват да поемете инициативата и да не седите безучастно, в противен случай положителният период в крайна сметка ще се превърне във време на пропуснати възможности за вас. Животът ви е изцяло във вашите ръце, така че в случай на неуспех няма да има кого да обвинявате. Струва си да се вслушвате много по-внимателно в интуицията си, тя ще ви каже в каква посока да се движите по-нататък. Не забравяйте да се борите с мързела. Аспектът често ни прави мечтателни, но, за съжаление, нещата обикновено не отиват отвъд фантазиите. Не позволявайте това да се случи.

Сънища и подстригване

Подстригването в този ден не е препоръчително. ако внимателно тълкувате сънищата си може да научите много полезни неща за себе си.

Снимки: iStock

Пълнолуние 2025 година