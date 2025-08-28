Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на луната на 29 август 2025 г. Не пропускайте невероятни възможности

28 август 2025, 18:02 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на луната на 29 август 2025 г. Не пропускайте невероятни възможности

Съдържание:

На 29 август 2025 г. Луната е нарастваща. 7-и лунен от 13:06 ч. На този ден големите Уран и Нептун ще са в положителен аспект, а това винаги носи приятни възможности и невероятни промени в живота. Все пак точно сега не бива да разчитате на случайността и късмета, а да се приготвите за скок и да ги „хванете“. Ще има много възможности, но зависи само от вас как ще ги използвате и дали изобщо ще ги използвате.

Месечен хороскоп за септември 2025 г. 

Релакс

Сега звездите ви съветват да поемете инициативата и да не седите безучастно, в противен случай положителният период в крайна сметка ще се превърне във време на пропуснати възможности за вас. Животът ви е изцяло във вашите ръце, така че в случай на неуспех няма да има кого да обвинявате. Струва си да се вслушвате много по-внимателно в интуицията си, тя ще ви каже в каква посока да се движите по-нататък. Не забравяйте да се борите с мързела. Аспектът често ни прави мечтателни, но, за съжаление, нещата обикновено не отиват отвъд фантазиите. Не позволявайте това да се случи.

Сънища и подстригване

Подстригването в този ден не е препоръчително. ако внимателно тълкувате сънищата си може да научите много полезни неща за себе си.

Снимки: iStock

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Пълнолуние 2025 година 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Луна зодии фаза на луната хороскоп аспект на деня
Още от Хороскоп
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес