17 октомври 2025, 01:42 часа 279 прочитания 0 коментара
Папа Лъв XIV получи покана да посети Беларус

Митрополитът на Минско-Могилевската архиепископия на Римокатолическата църква, председател на Конференцията на католическите епископи в Беларус Йосиф Станевски предаде на папа Лъв XIV официална покана да посети републиката, съобщи порталът Vatican News, предаде ТАСС. Според него, понтификът е приел Станевски на частна аудиенция, предаде БТА.

"Ключовият момент на срещата беше връчването на официална писмена покана на Лъв XIV да посети Беларус. Документът беше връчен от името на епископата, духовенството и всички вярващи в страната", се казва в съобщението.

Както информира порталът, папата приел поканата, отбелязвайки, че календарът за текущата юбилейна година е много натоварен и вече са планирани събития за 2026 г. При това Лев XIV съобщи, че поканата ще бъде разгледана, а отговорът ще бъде предаден чрез Апостолическата нунциатура в Минск.

Елин Димитров
