16 октомври 2025, 23:14 часа 159 прочитания 0 коментара
Как 15 детективи хванаха Майкъл Джордан 167 пъти в изневяра, а съпругата му прибра 168 милиона долара

Майкъл Джордан е един от най-великите атлети в цялата история на целия спорт. Баскетболната икона оставя незаличима диря в НБА, правейки истинска революция в играта. Ерата на Джордан в баскетбола обаче е само едната страна на монетата. В личен план животът на Майкъл Джордан е съпроводен от множество скандали. И особено когато става дума за жени, разказват колегите от Sportlive.bg.

Любовните афери на Майкъл Джордан

През годините името на Джордан е свързвано с множество любовни афери – от актрисата Дженифър Уилямс и "Мис Америка" 1984 Ванеса Уилямс, до порнозвездата Кайли Айърланд. Той е свързван и с певицата Карла Кнафел, за която се твърди, че Джордан е започнал да вижда малко след сватбата си. По-късно тя твърди, че е бременна от Майкъл, а той пък ѝ плаща четвърт милион долара, за да запази мълчание.

Майкъл Джордан

Е, след това ДНК тестът доказва, че Майкъл Джордан не е бащата. При толкова много спекулации в медиите, неговата съпруга Хуанита решава да наеме 15 частни детективи, които да проверят дали Майкъл действително ѝ изневерява. А детективите представят 167 доказателства за изневяра от Майкъл Джордан. Това подтиква Хуанита да поиска развод. Години по-късно двойката се разделя, а Хуанита прибира 168 милиона долара. 

А животът на Майкъл Джордан след развода става още по-интересен - от модели и ТВ звезди до елитни компаньонки (повече четете в Sportlive).

