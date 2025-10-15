Да се гордееш или да се срамуваш с Карлос Насар и националите по футбол (ВИДЕО)

Между срама и гордостта: така могат да се опишат последните дни за спортните фенове у нас, които първо изпитаха невероятна радост покрай поредната световна титла на Карлос Насар, а после сведоха глави след катастрофалната загуба на националния отбор по футбол на България от Турция с 1:6. Тези две спортни събития съвсем закономерно бяха и водещите теми в първия епизод на новото издание на "Точно попадение" - спортно предаване на Sportlive.bg и Actualno.com.

Карлос Насар отново накара България да се гордее

Спортните събития в последните часове и дни обаче се оказаха още по-динамични. И ако загубата от Испания с 0:4 бе закономерна, то едва ли някой е подозирал, че любимецът на всички българи Насар също може да изяде хейт, както се случи с националите. Причината, разбира се, е снимката с Делян Пеевски, която Карлос обясни като "компромис" за съществуването на българските щанги.

Снимката с Пеевски накара и някои да се срамуват с Карлос

"ГОРДОСТ и СРАМ! Двете лица на българския спорт" - така спортните редактори Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Джем Юмеров кръстиха епизода на "Точно попадение", без да подозират, че думата "срам" може да се отнася и към Карлос Насар - поне за част от българската публика и нейните реакции в социалните мрежи. Защото и самият епизод бе заснет часове преди да се появи снимката, която взриви мрежата.

Срамът от националите по футбол вече избледнява

Затова и в рубриката "ВАР-ът на Actualno" се захванахме с коментар, че всъщност снимката на Насар с Пеевски само отвлича вниманието от краха на българския футбол! На националите този път някак им се размина хейтът за загубата от Испания - може би защото дойде от европейския шампион, а и защото бе "само" с 0:4. Но пък в коментарния сегмент "Асене, ВАР-ни" от предаването "Точно попадение" не бе спестено нищо за представянето на националите и състоянието на българския футбол.

