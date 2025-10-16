В украинския град Чернигов ще има парк на името на американския президент Доналд Тръмп. Решението беше одобрено днес от градския съвет, а инициативата за преименуване на парка беше предложена от Марина Семененко, ръководител на фракцията „Европейска солидарност“.

Припомняме, че по-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че може да номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир — ако Тръмп наистина успее да донесе мир в Украйна. Изглежда, че Чернигов вече е взел решение да уважи американския президент като кръсти парк на негово име.

