Войната в Украйна:

Парк в украински град вече носи името на Доналд Тръмп

16 октомври 2025, 22:42 часа 236 прочитания 0 коментара
В украинския град Чернигов ще има парк на името на американския президент Доналд Тръмп. Решението беше одобрено днес от градския съвет, а инициативата за преименуване на парка беше предложена от Марина Семененко, ръководител на фракцията „Европейска солидарност“.

Припомняме, че по-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че може да номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир — ако Тръмп наистина успее да донесе мир в Украйна. Изглежда, че Чернигов вече е взел решение да уважи американския президент като кръсти парк на негово име. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Нобелова награда за мир война Украйна чернигов
