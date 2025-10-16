За възхваляване на военни престъпления: Латвия осъди руски блогър

Съд в Латвия постанови присъда от една година затвор за руски блогър, признат за виновен в публично възхваляване на военни престъпления, предаде ДПА. След като излежи присъдата си, мъжът ще бъде депортиран в Русия. Подсъдимият отрече обвиненията по време на делото, което се гледаше в пристанищния град Вентспилс.

Според прокуратурата мъжът е публикувал в социалната мрежа "Тикток" четири видеа, в които е оправдавал и възхвалявал потенциални военни престъпления, извършени от руската армия в Украйна. Видеата са били на руски език. Руският гражданин има разрешително за временно пребиваване в Латвия, валидно до средата на 2026 г.

