Войната в Украйна:

За възхваляване на военни престъпления: Латвия осъди руски блогър

16 октомври 2025, 21:31 часа 254 прочитания 0 коментара
За възхваляване на военни престъпления: Латвия осъди руски блогър

Съд в Латвия постанови присъда от една година затвор за руски блогър, признат за виновен в публично възхваляване на военни престъпления, предаде ДПА. След като излежи присъдата си, мъжът ще бъде депортиран в Русия. Подсъдимият отрече обвиненията по време на делото, което се гледаше в пристанищния град Вентспилс. 

Още: 40 години живял в Латвия и не научил латвийски език: Депортираха 75-годишен руснак (ВИДЕО)

Според прокуратурата мъжът е публикувал в социалната мрежа "Тикток" четири видеа, в които е оправдавал и възхвалявал потенциални военни престъпления, извършени от руската армия в Украйна. Видеата са били на руски език. Руският гражданин има разрешително за временно пребиваване в Латвия, валидно до средата на 2026 г.  

Още: Ако Русия нападне: Сценарият на балтийските страни (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Русия Латвия военни престъпления война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес