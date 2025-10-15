"Пеевски може да купи България евтино": Иван Христанов за "планираната акция" след вота в Пазарджик (ВИДЕО)

Лидерът на партия "Единение" Иван Христанов твърди, че вотът в Пазарджик е бил "масово манипулиран" от мрежи, свързани със санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, и че моделът може да бъде приложен "национално и евтино". "Купуваха на 50 лв. на глас. Това, признавам, не го очаквахме и представлява огромна опасност, защото означава, че купуването на цяла България, както сега беше купен Пазарджик, не просто няма да бъде бавно, то ще бъде и евтино", заяви той в Студио Actualno.

Как е "купен" Пазарджик според Христанов

По думите му Пазарджик е бил превърнат в "азбучен пример" за овладяване на избори: "250 души са командировани от Буковлък, всеки от тях е получил за тази командировка 2000 лв." Христанов твърди, че тези групи са работили по секции с постоянни и подвижни екипи, а резултатът се виждал в урните: "В секции в центъра, където през целия ден не минават роми, накрая отваряш и е "ДПС, ДПС, ДПС"."

Той добавя, че реалната подкрепа за ДПС и свързани листи е била "замаскирана" през сателитни формации: "В момента ДПС има 10 748 гласа през всичките партии, които играеха за тях. Те имат мнозинство."

Христанов твърди, че за първи път от 2021 г. насам цената на купения вот драстично е паднала: "За пръв път имаме драстично сваляне на цената на вота. Купуваха на 50 лв." Според него причина е "разбиването" на конкуренцията сред купувачите на гласове: "Привикаха всички големи купувачи и им казаха: "Ако сте купили един глас, прокуратурата веднага ви е закопчала". Изчезна конкуренцията и Пеевски можеше да купува на каквато си цена поиска."

Той добавя количествени оценки от кампанията: "Ще има 5000 купен вот и 6000 феодален вот — това се оказа правилно." Изводът му е мрачен: "Имаме враг, който разчитайки на прокуратурата може да купи България толкова евтино, колкото никога не сме си представили."

"Планирана акция" и ролята на Борисов

Христанов вижда събитията в Пазарджик като част от по-широк сценарий на национално ниво: "Смятам, че всъщност това беше планирана акция. Планирана акция, която да развърже ръцете на Борисов или да свали кабинета, или да иска нови условия." Според него ГЕРБ са използвали "пародията" за вътрешна мобилизация: "Борисов използва цялата тази пародия, целия фарс, за да си отправи посланията, включително към неговия електорат и неговите редици."

В същото време Христанов твърди, че ядро от "организирани престъпни групи" вече не е под контрола на Борисов: "Тези хора вече всичките са в отбора на Делян."

За "кворума", коалицията и институциите

Коментирайки последвалия парламентарен блокаж, Христанов вижда съзнателен натиск за преформатиране на управлението. Той цитира изявленията на Борисов и вижда в тях адресиране не само към премиера, но и към партньорите: "Той нарочно включва и БСП, защото може да ги принуди те да я изтеглят (председателя на НС, бе. ред.). Лъвът е още жив."

По адрес на министър-председателя Росен Желязков Христанов не спести и сарказъм: "Погледнете записите… той буквално гледа като кученце." Според него съюзите в парламента са временни, а "министерствата" на практика се разпределят като "концесии".

Послание към местната власт и опозицията

Христанов твърди, че един общински съветник може да "наклони везните", ако е "борец", и призова кмета на Пазарджик за сътрудничество срещу корупционни практики: "Да работим заедно, да сваляме заедно корупционните схеми, защото усилията изглеждат хаотични и спорадични."

Той критикува и отказа на "демократичните" партии да изграждат оперативни антикорупционни коалиции на терен: "Дайте да работим заедно. Там, където ние имаме структури. Нашите структури да подкрепят вашия кандидат. Отговорът беше "не".

Още от анализа на Христанов вижте в пълното интервю.