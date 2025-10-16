Имаме ли всъщност и.ф. главен прокурор: Говори съдия Атанаска Дишева (ВИДЕО)

Имаме ли всъщност и.ф. главен прокурор? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори съдия Атанаска Дишева, член на Висшия съдебен съвет (ВСС): “Боя се, че не може да бъде даден лесен отговор на този въпрос“. Припомняме, че Върховният касационен съд (ВКС) в началото на октомври постанови, че от 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов няма легитимни правомощия като и.ф. Главен прокурор. Веднага Прокурорската колегия и самият Сарафов неглижираха решението на ВКС. Същевременно обаче Съдийската колегия на ВСС определи за и.д. председател на ВАС Мариника Чернева, която замени Георги Чолаков, който също беше с изтекъл мандат. Две колегии във ВСС, два аршина.

Според ВКС няма, според прокурорите има

Ето как съдия Дишева обясни бъркотията: “Според двете разпореждания на ВКС, от 21 юли на практика няма и.д. Главен прокурор.

В същото време решението на Прокурорската колегия, което пък го определи за и.д. е, че няма никаква пречка той да продължи да изпълнява тази длъжност.

И че няма на практика основание друго лице да бъде определяно за и.д. главен прокурор. Въпреки тези две решения на ВКС и въпреки решението на Съдийска колегия, която прие, че прословутият текст на чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт

се отнася и за председателя на ВАС и.д. Георги Чолаков, който в сходна ситуация с тази на г-н Сарафов вече заемаше тази длъжност към 21 януари, когато влезе в сила този текст,

та въпреки тези две групи актове, Прокурорската колегия дори не подложи на обсъждане въпроса за това дали има основание за определяне на друг изпълняващ длъжността.

Конституционна криза

Според мен това са характеристики на ситуация, която в правната теория е прието да се нарича конституционна криза.

Невъзможност определени органи за изпълнят вменените им фенкции. В случая картината се допълва с това, че ние имаме забрана за избор на лица на титулярните длъжности, както за главен прокурор, така и за председател на ВАС, заради изтеклия мандат на ВСС.

Така пише в един друг текст на Закона за съдебната власт, пак приет на 21 януари т.г., в който се казва, че членове на ВСС с изтекъл мандат не могат да избират. А ние всички сме с изтекъл мандат, с изключение на съдия Захарова, която е председател на ВКС и е член по право.“

Съдия Дишева обясни защо Пленумът на ВСС гласува единодушно против отправянето на искане до Народното събрание за автентично тълкуване на текстовете от Закона за съдебната власт, свързани с мандата на т.нар. "трима големи".

Още – във видеоматериала.