Черна гора приема срещата на върха ЕС - Западни Балкани през 2026 г.

Черна гора ще бъде домакин на срещата на върха ЕС - Западни Балкани на 1 юни 2026 г. Това договориха черногорският президент Яков Милатович и председателят на Съвета на Европейския съюз Антонио Коща днес в Брюксел, съобщи черногорската национална телевизия РТЦГ. "Следващата година, когато честваме 20 години от възстановяването на черногорската независимост, получаваме и силна подкрепа от европейските си партньори в организацията на срещата на върха ЕС - Западни Балкани на 1 юни догодина", каза Милатович след срещата.

"Това е знак за голямо доверие и със сигурност е още една подкрепа, която идва от страна на ЕС, когато става въпрос за приключване на нашето присъединяване към ЕС. 1 юни следващата година ще бъде исторически момент - лидерите на всички 27 страни членки на ЕС, заедно с председателя на Европейския съвет (Антонио) Коща, (Урсула) фон дер Лайен, председателката на Европейската комисия, и разбира се нашите приятели от страните на Западните Балкани".

Той припомни, че неотдавна на срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген е призовал европейските лидери да започнат да изготвят проектодоговор за присъединяването на Черна гора към ЕС.

"Ако всичко върви по план и ако затворим тези 5-6 глави, които са планирани до края на годината, мисля, че ще бъдем на много добър път за изготвяне на проектодоговор за присъединяване и мисля, че това е изключително добра новина", допълни още черногорският президент.