Коя е първата страна в Латинска Америка, узаконила евтаназията?

Уругвай стана първата държава в Латинска Америка, която легализира евтаназията, след като парламентът одобри законопроект, позволяващ асистирано самоубийство. Законът за „Достойна смърт“ бе приет в Сената в сряда, като 20 от присъстващите 31 сенатори гласуваха „за“. Новият нормативен акт дава право на психически здрави пълнолетни лица, намиращи се в терминален стадий на необратимо заболяване, да изберат евтаназия, извършвана от медицински специалист.

Уругвай отдавна е известен със своите социално либерални политики – страната легализира марихуаната, еднополовите бракове и абортите много преди други държави в региона. Десетчасовите дебати по закона преминаха предимно спокойно и с взаимно уважение, но след приемането му някои от присъстващите наблюдатели извикаха „убийци“.

