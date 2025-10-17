"Би ли желал да дам няколко хиляди ракети "Томахоук" на противника ти": Тръмп разкри какво е говорил с Путин? (ВИДЕО)

"Всъщност го попитах: Би ли имал нещо против, ако дам няколко хиляди ракети "Томахоук" на твоя противник? Казах му го просто така и той не хареса идеята". Това обяви пред журналисти Доналд Тръмп след телефонния си разговор с Владимир Путин. По-рано двамата проведоха двучасов диалог по телефона.

Trump claimed he told Putin, “Would you mind if I give a few thousand Tomahawks to your opposition?” and added, “He didn’t like the idea.”



"Казах му го точно така, понякога трябва да е с чувство за хумор. Ракетите "Томахоук" са жестоко оръжие, това е невероятно разрушително нападателно оръжие. Никой не иска да бъде обстрелван с ракети "Томахоук", добави Тръмп.

По време на двучасовия разговор с Путин е било договорено да има среща между САЩ и Русия, която почти сигурно ще се проведе в унгарската столица Будапеща. Вече стана ясно, че в делегацията за преговори с Русия ще бъдат включени вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стивън Уиткоф.

Зеленски вече е в САЩ

Очаква се в петък Доналд Тръмп да проведе разговори в Белия дом с Володимир Зеленски. Украинският президент кацна тази вечер във военновъздушната база Андрюс в САЩ. Посещението започва със срещи при закрити врата, фокусирани върху сътрудничеството в областта на отбраната и енергетиката. Програмата му включва разговори с водещи американски отбранителни компании, преговори за енергетика, реч пред Конгреса и консултации на високо ниво, като всички те са планирани да се проведат преди ключовата среща с президента Тръмп.

