Тръмп: Имах продуктивен разговор с Путин, ще се срещнем в Будапеща

„Току-що завърших много продуктивен разговор с президента Путин. Той ми честити и на САЩ за мира в Близкия изток и каза, че това може да помогне за прекратяването на войната между Русия и Украйна“. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп след разговора му с Путин, който продължи над два часа.

„Обсъдихме търговията след войната и се съгласихме нашите високопоставени съветници, водени от държавния секретар Марко Рубио, да се срещнат следващата седмица. След това аз и Путин ще се срещнем в Будапеща, за да търсим край на войната. Утре ще се срещна с президента Зеленски в Овалния кабинет, за да обсъдим разговора. Беше постигнат голям напредък“, обяви още Тръмп на профила си в своята социална мрежа Truth Social той уточни, че преговори между Путин и украинския президент Володимир Зеленски все още са възможни.

Това е първият разговор между двамата държавни глави от почти два месеца насам. Той се провежда ден преди посещението на Зеленски във Вашингтон, където се очаква да се обсъди американска доставка на далекобойни ракети „Томахоук“ за Киев. По-рано Тръмп нееднократно заяви, че може да даде ракетите, ако Путин не сложи край на войната в Украйна.

