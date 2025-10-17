Началникът на Южното командване на въоръжените сили на САЩ се оттегля

Американският адмирал, който ръководи американските военни сили в Латинска Америка, ще подаде оставка в края на тази година, обяви министърът на отбраната Пийт Хегсет в изненадващ ход, който идва на фона на ескалиращото напрежение с Венецуела, предаде Ройтерс.

Още: Драма във въздуха: Самолетът на военния министър на САЩ кацна аварийно във Великобритания (ВИДЕО)

Алвин Холси пое Южното командване на американските въоръжени сили едва в края на миналата година, като обикновено този пост се заема за срок от три години. Източник на Ройтерс съобщи, че е имало напрежение между него и Хегсет и въпроси дали ще бъде уволнен в дните преди обявяването, че ще подаде оставка.

Още: "Мир чрез сила": Пийт Хегсет заплаши Путин със "сериозни загуби", ако не прекрати войната (ВИДЕО)

Хегсет не разкри в публикацията си в социалните мрежи причината за напускането на адмирала.

Още: Над половината членки на НАТО се включват в инициативата PURL - оръжия от САЩ за Украйна (ВИДЕО)