Войната в Украйна:

Началникът на Южното командване на въоръжените сили на САЩ се оттегля

17 октомври 2025, 00:23 часа 195 прочитания 0 коментара
Началникът на Южното командване на въоръжените сили на САЩ се оттегля

Американският адмирал, който ръководи американските военни сили в Латинска Америка, ще подаде оставка в края на тази година, обяви министърът на отбраната Пийт Хегсет в изненадващ ход, който идва на фона на ескалиращото напрежение с Венецуела, предаде Ройтерс.

Още: Драма във въздуха: Самолетът на военния министър на САЩ кацна аварийно във Великобритания (ВИДЕО)

Алвин Холси пое Южното командване на американските въоръжени сили едва в края на миналата година, като обикновено този пост се заема за срок от три години. Източник на Ройтерс съобщи, че е имало напрежение между него и Хегсет и въпроси дали ще бъде уволнен в дните преди обявяването, че ще подаде оставка.

Още: "Мир чрез сила": Пийт Хегсет заплаши Путин със "сериозни загуби", ако не прекрати войната (ВИДЕО)

Хегсет не разкри в публикацията си в социалните мрежи причината за напускането на адмирала.

Още: Над половината членки на НАТО се включват в инициативата PURL - оръжия от САЩ за Украйна (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Венецуела САЩ Пентагона Пийт Хегсет
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес