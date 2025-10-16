Войната в Украйна:

Защо спортната система е счупена и какво направиха политиците? Говори Иван Неделчев (ВИДЕО)

16 октомври 2025, 17:30 часа 703 прочитания 0 коментара

Българската спортна система е счупена. Това, което е създадено през годините, е порутено, всеки се оправя сам. Това заяви в предаването "Студио Actualno" д-р Иван Неделчев, здравен консултант и преподавател в НСА "Васил Левски", коментирайки състоянието на българския спорт у нас в контекста на появата на снимката на Карлос Насар с Делян Пеевски.

Според него политиката и спортът няма как да бъдат разделени. "Спортът е толкова силен социален и мощен инструмент за въздействие в обществото, че той няма как да стои встрани. Нас ни има не световната карта и аз напълно разбирам как български партийни фигури и политици искат да сложат малко имидж върху себе си. На мен ми се иска това да не спира в социалните мрежи, да не е само преди състезание", подчерта спортистът.

Според Неделчев трябва наистина да се направи законова уредба, чрез която българските спортисти да могат да разчитат на държавата - да има правила, добро финансиране и държавата да урегулира тези процеси, а не един човек да разчита на подаяния.

Спортният експерт е на мнение, че България ражда таланти по всички видове спорт, но работата на политиците е да създадат условия младите спортисти да се развиват. Да се отпускат средства за масов спорт събота и неделя, а федерациите да бъдат доста по-строго регулирани от държавата, защото всеки сега си намира спонсори, не търси нищо от държавата, младите спортисти си мълчат, за да могат федерациите да им подпишат лиценз, документ, а сега политиците първо се снимат със шампионите, а после ги питат от какво имат нужда, смята Неделчев.

Как се решават всички тези проблеми - целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

