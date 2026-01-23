Астролозите предупреждават: Това са четирите най-опасни дни през февруари

Какво по-точно трябва да направите тези дни?

Февруари често действа като „среден месец“ – зимата все още е тук, но промяната вече е във въздуха. В астрологически план това е период, в който вътрешният ритъм се засилва: повече реакции, повече напрежение и повече прибързани решения. Ето защо е полезно да се отбележат предварително няколко чувствителни дати, дни, в които е разумно да се намалят очакванията, да се увеличи вниманието и да не се прекалява с нещата

Този февруари се открояват четири дати, които астрологичните анализи показват като по-чувствителни. Едната носи ехо от силен съвпад на Марс и Плутон, другата е белязана от пръстеновидно слънчево затъмнение, третата носи рядък съвпад на Сатурн и Нептун в началото на Овен, а четвъртата бележи началото на ретроградния Меркурий.

Целта не е да се създава страх, а да се разпознаят моментите, в които е по-вероятно да възникнат недоразумения, конфликти, погрешни преценки и ненужен стрес. Когато знаете какво „запалва фитила“, е по-лесно да избегнете експлозия.

1 февруари 2026 г. – Марс и Плутон във Водолей

Работа: Въпреки че самата конюнкция се образува в края на януари, началото на февруари все още носи своите последици. На работното място дребните забележки могат да бъдат възприети като атаки, а дребните пропуски - като причина за сериозен спор. Избягвайте да тествате граници с началниците и не се впускайте в борби за власт.

Любов: Лесно изплуват стари оплаквания и неизказани теми. Ако усещате, че отсрещната страна не е готова да ви изслуша, по-добре е да отложите разговора.

Здраве: Насочете излишната енергия към тялото си – упражнения, разходки, леки тренировки. Внимавайте да не се пренапрягате, тъй като ината може да доведе до нараняване или изтощение.

17 февруари 2026 г. – пръстеновидно слънчево затъмнение

Работа: Затъмненията често водят до катаклизми и усещане, че се случва нещо извън вашия контрол. Това не е ден за започване на големи проекти, даване на големи обещания или вземане на решения, които ще променят нещата завинаги.

Любов: Емоционалната чувствителност е засилена. Не се впускайте в сериозни спорове и не вземайте решения импулсивно.

Здраве: Умората и психическото пренапрежение действат безшумно, след което внезапно се „намесват“. Оставете място за почивка и бъдете търпеливи към себе си. Денят е подходящ за разчистване и приключване на стари истории, но без резки движения.

20 февруари 2026 г. – Сатурн и Нептун на 0 градуса Овен

Работа: Това е рядък и значим астрологичен момент. Може да възникне объркване или разочарование, особено ако някои планове са били базирани повече на идеал, отколкото на реалност. Най-добрият подход е студена проверка на фактите и корекция на посоката.

Любов: Идеализациите падат, а връзките изискват честност без разкрасяване. Не вземайте решения от паника.

Здраве: Вътрешните страхове може да се засилят. Спокойните практики, тишината и кратките почивки помагат за разсейване на менталната мъгла.

26 февруари 2026 г. – начало на ретроградния Меркурий

Работа: Комуникацията става по-чувствителна, а договорите и документацията изискват двойна проверка. Избягвайте подписването на важни документи и закупуването на оборудване, особено в началото.

Любов: Недоразуменията са по-чести и стари теми лесно се връщат. Яснотата и търпението са ключови.

Здраве: Умствената умора може да повлияе на физическото ви здраве. Забавете темпото и обърнете внимание на сигналите на тялото си.

Какво по-точно трябва да направите тези дни?

Първо, забавете темпото, преди да реагирате – импулсивността през февруари може лесно да навреди. Второ, грижете се за тялото и нервите си: не прекалявайте и не прекрачвайте границата. Трето, намалете споровете, особено с близки, колеги и началници – често проблемът не е в темата, а в тона. Четвърто, бъдете внимателни с парите и документите: по-малко рискове, повече чекове. И пето, дайте пространство на емоциите си да се успокоят – тишината, разходката или краткият анализ на деня могат да помогнат много.