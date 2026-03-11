Украинска компания, създала "най-ефективния дрон за 2025", ще снабдява Пентагона по мащабна програма

Украинската компания Defense Drones Tech Corporation е избрана да участва в конкурс за договори по програмата на Пентагона „Drone Dominance Program“ ("Програма за дронова доминация"), в рамките на която САЩ планират да закупят хиляди евтини ударни безпилотни машини. Това се посочва в статия на The New York Times. Според изданието Ukrainian Defense Drones Tech Corporation е представила на конкурса украински дрон от марката F-Drones.

Въз основа на резултатите от конкурса Ukrainian Defense Drones Tech бе включена в списъка с 11 компании, избрани за по-нататъшни поръчки за американската армия.

Какво се знае за F-Drones?

F-Drones произвежда атакуващи квадрокоптери от тип FPV - те се използват най-често за унищожаване на руска тежка военна техника. Твърди се, че F-Drones произвежда сама по-голямата част от компонентите, а останалите се доставят главно от европейски компании.

Фирмата започва да произвежда дронове през 2023 г. Първоначално всички компоненти са с китайски произход. В рамките на една година обаче компанията успява да локализира производството на карбонови рамки и антени. До 2025 г. разширява производството си и започва да произвежда контролери за полет, контролери за скорост, радио модеми и системи за видеопредаване. Впоследствие компанията получава достъп до технологии за производство на камери, които планира да произвежда в Европа. Понастоящем камерите се закупуват от друга украинска компания, която внася компоненти от Европа, пише The New York Times.

Снимка: iStock

F-Drones е един от най-големите украински производители на FPV дронове. Компанията е известна с безпилотните си летателни апарати F7 и F10 и прехващачите LITAVR. Квадрокоптерът F10 е планиран да бъде доставен на американската армия.

F7 - най-ефективният дрон на фронта

В края на 2025 г. дронът F7 беше признат за най-ефективното оръжие на фронта, що се отнася до безпилотните летателни апарати. Това се потвърждава от данните от украинската държавна програма „Армия от дронове".

По-специално, този безпилотен летателен апарат от F-Drones зае първо място в класацията за броя на ударите на тежко оборудване и беше признат за едно от най-добрите оръжия в категориите „най-много удари с леко оборудване“, „най-много удари по вражески персонал“, „най-много FPV удари“ и „най-ефективно оръжие във войната на дронове", пише "Интерфакс".

