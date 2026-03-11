Путин каза, Украйна изпълнява: Русия се оплака от атаки срещу "Турски поток" и "Син поток"

Руското военно министерство обвини Украйна в опит да удари компресорна станция, която е определяща за работата на газопровода "Турски поток". Става въпрос за станцията "Руска" в село Гай-Кодзор, Краснодарския край. Руското твърдение за атака идва точно 15 дни, след като руският диктатор Владимир Путин говори как Украйна готвела удар срещу газопровода - ОЩЕ: Путин заговори за саботаж на "Турски поток", имало заплаха за мирните преговори (ВИДЕО)

Според описанието на руското военно министерство между 23:47 часа на 10 март до 15:58 часа на 11 март са свалени още 10 украински далекобойни дрона. Съгласно сводката, първо били свалени 4 дрона от самолетен тип - от руската ПВО, в съседство до станцията. Впоследствие изтребители прехванали още 2 дрона, а други 3 били унищожени от мобилни огневи групи, като 2 от тези 3 дрона са свалени директно над станцията. Няма го обаче традиционното руско оплакване за "щети от отломки". Десетият дрон бил свален в 15:58 часа московско време на 11 март пак над компресорната станция.

"Едновременно с опитите за деактивиране на газокомпресорната станция "Руска, Украйна се опита да атакува компресорната станция "Береговая" на тръбопровода "Син поток" край Туапсе в нощта на 11 март, използвайки 14 ударни безпилотни летателни апарата. В резултат на координираните действия на руските екипи за противовъздушна отбрана и електронно заглушаване не бяха нанесени щети на отбраняваното съоръжение", твърди руското военно министерство.

