Третата световна война вече е започнала: 2 признака за това посочи историк

Третата световна война вече е започнала и това показват два ключови признака. Това казва Антъни Глийс, уважаван историк и почетен професор в университета в Бъкингам. Въпреки че не е официално обозначена като такава, Третата световна война започна на 24 февруари 2022 г., когато Русия нахлу в Украйна по собствена воля, а не заради нуждата от самозащита. Тогава Владимир Путин избра експанзионистичната политика за възстановяване на руското влияние от времето на СССР. Точно такива знаци отбелязаха началото на двете предишни световни войни през XX век.

Вторият знак, който последва, е атаката на САЩ и Израел срещу Иран, която също се случи не като необходимост и самозащита, а като "война по избор", посочва Глийс, цитиран от Daily Mail. Така атака е фактор, който е на път да потопи света в хаос, казва историкът. И добавя, че това е било съзнателно решение на двама лидери, фокусирани върху завладяването на властта и нейното запазване.

Глийс казва, че както американският президент Доналд Тръмп, така и израелският премиер Бенямин Нетаняху споделят един и същ начин на мислене - че правото е на страната на силния, дори това да означава игнориране на международното право.

Тръмп и Нетаняху показаха, че ще продължат кръвопролитията, вместо да търсят бързо решение за спиране на войната, посочва още историкът. Припомня се, че Тръмп преди ден обяви, че войната е "практически завършена", давайки вид, че американската офанзива може да бъде прекратена. "Мисля, че войната е почти завършена", каза Тръмп пред CBS News. "Те нямат флот, нямат комуникации, нямат военновъздушни сили." Но в същото време заяви и, че няма да има преговори, докато Иран не капитулира безусловно.

Глийс заявява, че Тръмп "показва ясни признаци на деменция", без да привежда доказателства за това. Изданието цитира думите на историка, казани пред The ​​Mirror, че Тръмп е разсеян, не помни всички неща, които е казвал за желанието си да е миротворец и за това, че ненавиждал войните и човешките загуби. "Ако Тръмп дойде на себе си, той бързо ще обяви, че е постигнал победа и ще спре боевете. Той наистина има тази власт. Но е много по-вероятно да е хванат в капана на Нетаняху, който отдавна вярва във вечните войни", казва Глийс.

Професорът сравнява днешната ситуация, пред която е изправен светът, със ситуацията през 1941 г., когато Втората световна война наистина става глобална война едва след като Япония атакува Пърл Харбър. След това Хитлер обяви война на САЩ, демонстрирайки как доброволните действия на един лидер могат да превърнат една регионална война в световна.

Глийс посочва, че през последните дни ситуацията в Иран вече ескалира със съобщенията, че Русия е започнала да предоставя на Иран военно разузнаване за позициите на американските сили.

Дори Тръмп да говори от време на време за завършване на войната, неговите и на Нетаняху действия вече са накарали ядрените сили Русия, Китай и Северна Корея да "се облизват" при мисълта какво биха могли да постигнат техните армии, като започнат собствени войни по свой избор, смята историкът.

Зеленски: Имаме различни виждания с Тръмп за Третата световна война