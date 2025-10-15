Идва краят на тежкото бреме за тези зодии във втората половина на октомври 2025

След продължителни изпитания, за три зодии наближава повратна точка. От 15 октомври 2025 г., квадратурата на Луната с Марс в сряда ще донесе осъзнаването, че единственият изход от трудностите е чрез преживяването им, а не чрез бягството. Този аспект ще помогне за прекратяване на периода на борба и ще отвори вратата към обновление за тях.

Дългите месеци на вътрешно напрежение и външни препятствия са към своя край. Енергията на квадрата подсказва, че всяка трудност е имала своята цел и сега е моментът за облекчение. Всичко, което се е случило, е било част от процеса на растеж – и сега, след като уроците са научени, започва движението към светлина и мир.

За три знака от зодиака средата на октомври ще бъде символ на възстановяване на силите и вътрешно освобождение.

Овен

Квадратурата на Луната с Марс активира емоциите ви, Овни, но също така освобождава напрежението, което се е задържало твърде дълго. На 15 октомври ще почувствате как тежестта, която ви е пречила да дишате дълбоко, най-накрая си отива. Това, което някога е изглеждало като задънена улица, сега се усеща като естествена стъпка по пътя.

Преживяното от вас е много, но именно това ви е направило по-силни и по-издръжливи. Сякаш вселената ви шепне: „Ти успя.“ Енергията на този ден ще ви напомни, че след всяка буря идва ясно небе. Всичко, което някога ви се е струвало като загуба, се превръща в преживяване, от което ще излезете като победител.

Телец

За вас, Телец, квадратурата на Луната с Марс носи приятно чувство на облекчение. Последните няколко седмици може да са ви се стрували емоционално изтощителни, но на 15 октомври започвате да усещате как силите ви се завръщат. Това е денят, в който всичко, което ви е изтощавало, губи своята сила.

Най-накрая ще разберете, че не всичките ви страдания са били напразни. Всяко изпитание е засилвало устойчивостта ви и ви научило на ценността на стабилността. Сега започва нов цикъл, където борбата отстъпва място на съзиданието.

Дева

За Девите този транзит бележи последната точка на вътрешна борба. 15 октомври носи чувство за приключване – не случайно, а чрез съзнателно решение да се освободите от миналото. Спирате да чакате животът да се промени и започвате да действате от състояние на сила.

Енергията на Марс ви помага да намерите яснота и да си възвърнете самочувствието. Всичко, което преди ви е причинявало тревожност, вече няма същата сила. То се заменя със спокойна решителност.

Този период символизира емоционалното съзряване: вие приемате себе си без критика и позволявате на вътрешната си светлина да блести. Всички изпитания са зад гърба ви – предстои ви период на възстановяване, вдъхновение и увереност във вашите способности.

