Григор Димитров стартира новия сезон с участие на любим турнир

06 декември 2025, 13:46 часа 429 прочитания 0 коментара
Първата ракета на България Григор Димитров ще стартира новия сезон с участие на един от любимите си турнири. Става дума за надпреварата от сериите АТР 250 в австралийския град Бризбън. Състезанието се явява генерална репетиция за световния тенис елит преди първия за годината турнир от Големия шлем – Australian Open. Надпреварата в Бризбън започва на 5 януари 2026-та и ще продължи до 11 януари.

Гришо е двукратен победител в надпреварата 

Турнирът в Бризбън е един от любимите на Григор Димитров, тъй като хасковлията е двукратен шампион. Той спечели надпреварите през 2017-та и 2024-та. Това ще бъде неговото десето участие в състезанието. През миналия сезон Гришо отново се представи на доста високо ниво като достигна до полуфиналите, където се изправи срещу Иржи Лехечка. Във втория сет обаче българинът получи контузия и бе принуден да се оттегли. Димитров ще влезе в турнира в Бризбън като поставен под номер 44 в световната ранглиста.

Първата ни ракета очаква с нетърпение турнира 

„Много съм развълнуван да се завърна в Бризбън. Феновете са фантастични и наистина много обичам да играя на „Пат Рафтър Арина“. Имам някои страхотни спомени от турнира през годините и очаквам с нетърпение да натрупам още такива през идния януари“, обясни Григор Димитров пред официалния сайт на турнира в Бризбън.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
