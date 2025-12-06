Локомотив София удари Ботев Пловдив в голово шоу и продължи успешната си серия в Първа лига

Локомотив София победи Ботев Пловдив в мач от 19-ия кръг на Първа лига и продължи успешната си серия в първенството. Двубоят, който се състоя в столичния квартал „Надежда“ завърши при резултат 3:2 за домакините. Попаденията за „червено-черните“ реализираха Божидар Кацаров, Кауе Карусо и Меси Биатумусока. За „канарчетата“ точен на два пъти бе Франклин Маскоте, а Андрей Йорданов удари греда. По този начин Локомотив записа четвъртия си мач без загуба в родния елит – три победи и едно равенство.

Локомотив водеше на полувремето

Двубоят стартира по отличен начин за домакините от Локомотив София, които поведоха още 16-ата минута. Красимир Станоев центрира от корнер като топката достигна до Божидар Кацаров, който на празна врата се разписа за 1:0. Само 120 секунди по-късно „червено-черните“ удвоиха преднината си. Спас Делев изведе Кауе Карусо сам срещу Даниел Наумов и той майсторски прати топката в мрежата на пловдивчани.

След половин час игра Ботев успя да върне един гол. Франклин Маскоте стреля с глава след центриране от корнер, топката се чукна в крака на Ерол Дост и влезе във вратата на домакините от Локомотив.

Ботев се активизира след почивката, но не успя да вземе нищо от срещата

Малко след началото на второто полувреме Ботев Пловдив бе много близо до изравнително попадение. Франклин Маскоте надбяга защитата на Локомотив и излезе очи в очи с Мартин Величков. Той обаче стреля много неточно над напречната греда. В следващите минути „канарчетата“ вдигнаха оборотите и стигнаха до няколко добри положения.

В 75-ата минута Ботев отново бе близо до гол. Око-Флекс намери по отличен начин Андрей Йорданов, който стреля силно, но ударът срещна левия страничен стълб на Мартин Величков. „Жълто-черните“ продължиха да търсят второ попадение, но с пропуски се отчетоха Балоянис и Николай Минков.

Ботев все пак стигна до изравнителен гол в 87-ата минута, когато Око-Флекс асистира на Маскоте, който се разписа с глава. Радостта на гостите обаче бе кратка, тъй като в даденото от съдията продължение на срещата Меси Биатумусока донесе трите точки на Локомотив София.

Класирането в Първа лига

След успеха си Локомотив София събра 26 точки и се изкачи на осмо място във временното класиране в Първа лига. Седмият Славия е с 27 пункта, но и мач пасив спрямо „железничарите“. Деветата позиция е за Ботев Враца, който има 24 точки в актива си и също е с двубой по-малко от „червено-черните“. Ботев Пловдив пък остава на 11-то място с 21 пункта, колкото има и 10-ия Арда. Тимът от Кърджали обаче е с мач по-малко.

В последния си двубой в Първа лига Локомотив София победи Монтана.