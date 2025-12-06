Херо обясни двойната смяна и отсече: Не заслужавахме да загубим от Локо София

Старши треньорът на Ботев Пловдив Димитър Димитров даде своето мнение след поражението на "канарчетата" от Локомотив София в двубой от 19-ия кръг на Първа лига. Специалистът заяви, че при решаващото попадение за 3:2 възпитаниците му са подценили ситуацията и не са се разбрали помежду си. Според наставника на "жълто-черните" гостите не са заслужавали да загубят. Херо разясни и двойната смяна на Араужо.

Херо след загубата на Ботев от Локо София

"За мен подценихме ситуацията при гола за 3:2 - неразбирателство. Оттам дойде нарушението и гола. През втората част седяхме по-добре. Имахме много положения. Може би толкова имахме общо във всички мачове досега, които съм водил. И късмет нямахме", заяви Димитров след загубата на Ботев Пловдив от Локо София. Той обясни и защо е сменил влезлия на почивката Араужо.

„Араужо допусна много брак и непредизвикани грешки. На нас ни трябваше нападател, а той бе единственият ни дефанзивен халф на терена. Затова го изкарах и пуснах чист нападател.“

„Изобщо не заслужавахме да загубим този мач. Винаги съм доволен, когато създаваме положения. Това означава, че отборът играе офанзивен футбол. Липсата на реализация е липса на късмет, липса на класа на съответния футболист. Надявам се през втория полусезон, когато направим нужната подготовка, нашият отбор да изглежда по различен начин", допълни той.

„Моите цели винаги са да търсим максимума във всяка една среща“, отговори Димитър Димитров на въпрос за предстоящия двубой за Купата на България срещу Спартак Варна.

