Диана Петкова се класира за 1/2-финалите на 50 метра бруст на Европейското по плуване

06 декември 2025, 13:25 часа 317 прочитания 0 коментара
Диана Петкова влезе в полуфиналите на 50 метра бруст за жени на Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша. Националната рекордьорка в дисциплината даде 16-о време в сериите с 30.35 секунди и за втори път ще плува във вечерната сесия в Люблин след десетото място на 100 метра съчетано.

Другата ни представителка на 50 метра бруст - Теа Николова, остана 20-а с 30.62 секунди. На 50 метра бруст, но за мъже, Любомир Епитропов завърши с време 27.46 сек. Той отпадна в сериите след 46-то си място.

Габриела Георгиева пък приключи участието си на Европейското с 26-о място на 50 метра гръб за жени с време 28.33 секунди. Преди това тя плува два полуфинала на първенството съответно на 100 и 200 м гръб.

Дебютантът на голям форум Дарен Кирилов финишира 39-и в сериите на 50 метра гръб за мъже с време 25.11 сек. Българинът плува полуфинал на 200 м гръб.

ОЩЕ: "България от доста време има състезател в елита на женското плуване и разчита на нея за добро класиране"

