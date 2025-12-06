Спорт:

"Тук съм, за да защитавам папата с живота си": Как се става швейцарски гвардеец за 1500 евро?

06 декември 2025, 13:52 часа 382 прочитания 0 коментара
"Тук съм, за да защитавам папата с живота си": Как се става швейцарски гвардеец за 1500 евро?

Този млад швейцарец има необичайна професия - член е на папската швейцарска гвардия. "Казвам се Дарио, на 25 съм и съм родом от кантона Граубюнден в Швейцария . Тук съм, за да защитавам папата с живота си", разказва ни той. Дарио e в новия му дом - Ватикана, най-малката държава в света, сгушена в сърцето на италианската столица Рим. Швейцарските гвардейци стоят тук на всеки вход. Лесно се разпознават по пъстрите им униформи. "Не знам колко хиляди снимки са ми правени - сигурно стотици, ако не и хиляди на час. Униформата е ефектна, хората се впечатляват от нея. Но за мен това е най-вече гордост", казва Дарио в интервю пред "Дойче веле".

Швейцарските гвардейци охраняват Ватикана вече повече от пет века. Привлечени са за пръв път през 1506 година от папа Юлий II заради своята лоялност и сила. И до днес тук служат само мъже от Швейцария. В казармите живеят 135 гвардейци, които говорят смесица от швейцарски немски, френски и италиански.

"Това е моят дом - делим стаята четирима, но всеки си има свое място", разказва Дарио. Младият мъж следва стъпките на баща си, който е положил клетва като швейцарски гвардеец през 1989 година. "За мен това е огромна чест. Исках да правя нещо смислено. Затова след като завърших бакалавър, реших да се присъединя към папската гвардия. И сега съм част от една вековна традиция."

Още: Първите 100 дни на папа Лъв XIV: Бягане от полемики и сравнения с Франциск

За да станеш швейцарски гвардеец, трябва да си мъж, католик, несемеен, на възраст между 19 и 30 години и, разбира се, да си швейцарец. След военната служба гвардейците преминават специално обучение и са длъжни да положат минимум 26 месеца служба във Ватикана.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty images

"Имаме нормален трудов договор. Плащат ни по 1500 евро на месец. Но никой не е тук заради парите. Това е съдба. Не знам какво ме предизвика, но се почувствах призван да служа тук."

Още: Какво работи папата всъщност?

"Това е нашата мисия"

Дарио е готов да пожертва всичко за Ватикана и за папа Лъв XIV . Дори и живота си.

"Ако папата бъде нападнат, заставам пред него. Това е нашата мисия. Чест е да служа на папата и ако трябва да умра млад, поне ще е за кауза, в която вярвам. Това не означава, че искам да умра, но ако се наложи - съм готов. Засега никой не се е доближавал опасно до папата. Вършим си работата."

Докато католическата църква в Европа губи последователи, а институцията е под силен натиск заради неспирните критики и скандали, Ватиканът все пак отбелязва промяна - от 2025 година там има жена начело на правителството. Гвардията обаче си остава изцяло мъжка структура.

"Много неща във Ватикана си остават непроменени и понякога се чувствам така, сякаш плувам срещу течението. Но това също е част от специалното преживяване. Да си част от папската гвардия е нещо уникално от началото до края", убеден е Дарио.

Източник: "Дойче веле"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
папа папата швейцарска гвардия
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес