"Тук съм, за да защитавам папата с живота си": Как се става швейцарски гвардеец за 1500 евро?

Този млад швейцарец има необичайна професия - член е на папската швейцарска гвардия. "Казвам се Дарио, на 25 съм и съм родом от кантона Граубюнден в Швейцария . Тук съм, за да защитавам папата с живота си", разказва ни той. Дарио e в новия му дом - Ватикана, най-малката държава в света, сгушена в сърцето на италианската столица Рим. Швейцарските гвардейци стоят тук на всеки вход. Лесно се разпознават по пъстрите им униформи. "Не знам колко хиляди снимки са ми правени - сигурно стотици, ако не и хиляди на час. Униформата е ефектна, хората се впечатляват от нея. Но за мен това е най-вече гордост", казва Дарио в интервю пред "Дойче веле".

Швейцарските гвардейци охраняват Ватикана вече повече от пет века. Привлечени са за пръв път през 1506 година от папа Юлий II заради своята лоялност и сила. И до днес тук служат само мъже от Швейцария. В казармите живеят 135 гвардейци, които говорят смесица от швейцарски немски, френски и италиански.

"Това е моят дом - делим стаята четирима, но всеки си има свое място", разказва Дарио. Младият мъж следва стъпките на баща си, който е положил клетва като швейцарски гвардеец през 1989 година. "За мен това е огромна чест. Исках да правя нещо смислено. Затова след като завърших бакалавър, реших да се присъединя към папската гвардия. И сега съм част от една вековна традиция."

За да станеш швейцарски гвардеец, трябва да си мъж, католик, несемеен, на възраст между 19 и 30 години и, разбира се, да си швейцарец. След военната служба гвардейците преминават специално обучение и са длъжни да положат минимум 26 месеца служба във Ватикана.

Снимка: Getty images

"Имаме нормален трудов договор. Плащат ни по 1500 евро на месец. Но никой не е тук заради парите. Това е съдба. Не знам какво ме предизвика, но се почувствах призван да служа тук."

"Това е нашата мисия"

Дарио е готов да пожертва всичко за Ватикана и за папа Лъв XIV . Дори и живота си.

"Ако папата бъде нападнат, заставам пред него. Това е нашата мисия. Чест е да служа на папата и ако трябва да умра млад, поне ще е за кауза, в която вярвам. Това не означава, че искам да умра, но ако се наложи - съм готов. Засега никой не се е доближавал опасно до папата. Вършим си работата."

Докато католическата църква в Европа губи последователи, а институцията е под силен натиск заради неспирните критики и скандали, Ватиканът все пак отбелязва промяна - от 2025 година там има жена начело на правителството. Гвардията обаче си остава изцяло мъжка структура.

"Много неща във Ватикана си остават непроменени и понякога се чувствам така, сякаш плувам срещу течението. Но това също е част от специалното преживяване. Да си част от папската гвардия е нещо уникално от началото до края", убеден е Дарио.

Източник: "Дойче веле"