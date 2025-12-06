За пореден път: АЕЦ "Запорожие" без ток заради мащабните военни действия

Украинската АЕЦ "Запорожие" временно загуби цялото си външно електрозахранване през нощта, като това се случва за 11-и път, откакто Русия започна военния конфликт, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в официалния акаунт на агенцията в X, цитирайки генералния директор Рафаел Мариано Гроси.
Ukraine’s ZNPP temporarily lost all off-site power overnight, 11th time during military conflict, IAEA DG @rafaelmgrossi said.— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) December 6, 2025
ZNPP reconnected to 330 kV power line after half hour outage, but 750 kV line still disconnected.
В същия профил по-късно бе съобщено още, че АЕЦ "Запорожие" оттново е свързана с електропровода от 330 kV след половинчасово прекъсване, но линията от 750 kV все още е прекъсната.
Widespread military activities overnight affected electricity grid and prompted Ukraine’s operating NPPs to reduce output.— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) December 6, 2025
DG @rafaelmgrossi reiterates call for military restraint to avoid a nuclear accident.
Причината за прекъсването на електрозахранването са широко разпространените военни действия през нощта, които са засегнали електропреносната мрежа и са накарали действащите АЕЦ в Украйна да намалят производството си. Генералният директор на МААЕ Рафаел Мариано Гроси призова отново в социалните мержи за военна сдържаност, за да се избегне ядрена авария.
За АЕЦ "Запорожие"
Запорожката атомна електроцентрала е най-голямата атомна електроцентрала в Европа с шест реактора. Тя попадна под контрола на руските окупатори в първите дни на пълномащабното нахлуване в Украйна, като беше превзета на 4 март по време на окупацията на Енергодар. Медиите многократно съобщават за намеренията на Русия да свърже Запорожката АЕЦ към своята електропреносна мрежа.
Окупираната централа в момента не генерира електроенергия, но е претърпяла множество леки инциденти. Шест реактора в Запорожката АЕЦ са в състояние на студено спиране от 2022 г. Те разчитат на външни електропроводи и аварийни системи, за да предотвратят прекъсвания на електрозахранването.