Лайфстайл:

За пореден път: АЕЦ "Запорожие" без ток заради мащабните военни действия

06 декември 2025, 14:36 часа 255 прочитания 0 коментара
За пореден път: АЕЦ "Запорожие" без ток заради мащабните военни действия

Украинската АЕЦ "Запорожие" временно загуби цялото си външно електрозахранване през нощта, като това се случва за 11-и път, откакто Русия започна военния конфликт, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в официалния акаунт на агенцията в X, цитирайки генералния директор Рафаел Мариано Гроси.

В същия профил по-късно бе съобщено още, че АЕЦ "Запорожие" оттново е свързана с електропровода от 330 kV след половинчасово прекъсване, но линията от 750 kV все още е прекъсната.

Още: Над 700 ракети и дронове: Русия порази мощно енергийна инфраструктура в Украйна (СНИМКИ, ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Причината за прекъсването на електрозахранването са широко разпространените военни действия през нощта, които са засегнали електропреносната мрежа и са накарали действащите АЕЦ в Украйна да намалят производството си. Генералният директор на МААЕ Рафаел Мариано Гроси призова отново в социалните мержи за военна сдържаност, за да се избегне ядрена авария.

За АЕЦ "Запорожие"

Запорожката атомна електроцентрала е най-голямата атомна електроцентрала в Европа с шест реактора. Тя попадна под контрола на руските окупатори в първите дни на пълномащабното нахлуване в Украйна, като беше превзета на 4 март по време на окупацията на Енергодар. Медиите многократно съобщават за намеренията на Русия да свърже Запорожката АЕЦ към своята електропреносна мрежа.

Още: На фона на преговорите за мир: МААЕ обяви какво може да е бъдещето на АЕЦ "Запорожие"

Окупираната централа в момента не генерира електроенергия, но е претърпяла множество леки инциденти. Шест реактора в Запорожката АЕЦ са в състояние на студено спиране от 2022 г. Те разчитат на външни електропроводи и аварийни системи, за да предотвратят прекъсвания на електрозахранването.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Електрозахранване война Украйна АЕЦ Запорожие
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес